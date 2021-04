Naturukan pwede pa ring mahawa ng COVID-19

Pwede pa ring mahawa ng COVID-19 ang mga taong nabakunahan na kaya dapat na ipagpatuloy ng mga ito ang paggamit ng facemasks at face shield.

Ayon kay House Senior Deputy Minority Leader at Iloilo Rep. Janette Garin hindi rin agaran ang magiging paggawa ng katawan ng antibodies na lalaban sa COVID-19.

“Even if vaccinated, anyone can still be infected if you are too confident,” ani Garin na nakatanggap ng ulat na mayroong mga tao na hindi na nagsusuot ng facemasks at face shield matapos mabakunahan.

“They should still be wary as vaccination is not immediate outright protection as our body takes time to develop effective antibodies or soldiers against COVID. Effective protection starts two to four weeks after the second dose,” dagdag pa ni Garin, dating kalihim ng Department of Health.

Karamihan ng mga nabakunahan ay unang dose pa lamang. Dalawang dose ang kailangan para mas tumaas ang pagiging epektibo ng bakuna.

Sinabi ni Garin na mahalaga rin na palakasin ang immune system sa pamamagitan ng healthy lifestyle.