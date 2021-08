Nature-friendly! Mga Olympic medal gawa sa lumang cellphone

Ang ginamit ng Tokyo Organizing Committee of the Olympic and Paralympic Games (TOCOPG) sa paggawa ng mga medalyang ibinigay sa mga nagwagi sa Tokyo 2020 Olympic Games ay mga donated at recycled na electronic gadget.

Ayon sa TOCOPG, ang lahat ng mga medalya – gold, silver, at bronze – na pinamigay sa nasabing timpalak ay gawa sa lumang electronic device, karamihan ay mga mobile phone.

“They’re all made from recycled electronics. The Committee says it decided to create sustainable medals in an effort to build an innovative future for all,” saad ng TOCOPG.

Sinabi ng mga opisyal ng ‘Tokyo 2020 Medal Project’ na umaasa silang ang ginawa nila pag-recycle ay makagawa ng ‘lasting legacy’ at ‘makaambag sa isang environmentally-friendly at sustainable na lipunan.’

Nagsimula itong proseso noong 2017, nang ianunsiyo ng Japan na mangongolekta sila ng mga maliliit na lumang gadyet para gawing medalyon sa Tokyo Olympics bilang pagsisikap na maging sustainable itong kompetisyon.

Sa loob ng dalawang taon, nakalikom ang Japan nang mahigit sa 78,985 tonelada ng tech waste at 6.21 milyong lumang mobile phone.

Ayon sa TOCOPG, pawang mula sa mga donasyon ng mga residente ng Japan ang nakolekta nilang 70 pounds ng ginto, 7,700 pounds ng silver, at 4,850 pounds ng bronze na pinanggawa nila nang humigit-kumulang 5,000 medalya para sa mga Olympic winner.

Tapos ni-recycle na lang umano ng gobyerno ng Japan ang mga lumang electronic gadget na hindi ginamit panggawa ng medalya.

“Approximately 5,000 medals have been produced from small electronic devices that were contributed by people all over Japan. We hope that our project to recycle small consumer electronics and our efforts to contribute to an environmentally friendly, sustainable society will become a legacy of the Tokyo 2020 Games,” saad ng TOCOPG.

Sa Tokyo 2020 Olympics nasaksihan ang pinakamahusay na performance ng mga atletang Pinoy sa kasaysayan ng Olympics, kung saan sa wakas ay nakamit na ng bansa ang gold mula kay weightlifter Hidilyn Diaz. Nag-uwi rin ng dalawang silver sina boxer Nesthy Petecio at Carlo Paalam, at bronze si boxer Eumir Marcial. (Allan Bergonia)