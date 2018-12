Natupad na pangarap ng mga scout ranger

Bilang chairman ng Housing Committee and Urban Development sa Kongreso, isang good news po ang pamamahagi ni Pangulong Rodrigo Duterte ng 500 housing unit sa mga kababayan nating scout ranger sa ilalim ng Scout Ranger Ville Housing Project sa San Miguel, Bulacan.

Nabigyan ng katuparan ang pangarap ng ating mga kababayang scout ranger noong Disyrembre 10 nang mismong si Pangulong Duterte ang nanguna sa pag-a-award sa kanila ng kanilang mga pabahay sa Barangay Calumpang at Barangay Tartaro-Sibul sa bayan ng San Miguel, Bulacan.

Nakatutuwa dahil natupad ang pangarap ng mga kababayan natin na magkaroon ng sarili nilang bahay na disente at abot-kaya.

At tulad ng habilin ng Pangulo, hinihiling ko rin sa mga benepis­yaryo na ingatan nila ang kanilang mga bahay. Pagyamanin sana ninyo ito nang sa gayon ay magbukas ito ng mara­ming oportunidad para sa kanilang pag-asenso sa buhay.

Maging inspirasyon n’yo sana ito para lalo pang pagsilbihan ang ating bayan, palalalimin pa ang diwa ng inyong pagiging makabayan at pagiging responable sa inyong mga tungkulin sa pamlya at komunidad.

Ramdam ko ang kasiyahan ng mga kababa­yan nating scout ranger. Sa wakas, totoo na ito, may sarili na silang bahay. Duplex type ito, ang lupa ay may sukat na 150 square meters (10×15 meters) at may kanya-kanyang patubig, instalasyon ng kuryente at kongkreto drainage pipes.

Ang Scout Ranger Ville Housing Project ay isa lang sa mga progra­mang pabahay ng bagong AFP-PNP Hou­sing Program ng National Housing Authority (NHA) sa ilalim ng administrasyong Duterte.

Noong Mayo, tinataya namang 1,000 pulis at sundalo sa a­king lalawigan sa Negros Occidental ang makikinabang sa programang pabahay para sa AFP at Philippine National Police (PNP) sa Barangay Dos Hermanas sa Talisay City.

Pinangunahan din ng ating Pangulo ang paglalatag ng time capsule at groundbrea­king cere­mony, kasama sina AFP Chief of Staff Ge­neral Carlito Galvez, PNP chief Director Ge­neral Oscar Albayalde, Housing and Urban Development Coordina­ting Council Chairman Eduardo Del Rosario, NHA General Manager Marcelino Escalada, Jr., at Talisay City Ma­yor Neil Jesus Antonio Lizares III.

Ang nakatutuwa, may direktiba ang ating Pa­ngulo sa NHA na magbigay ng P100,000 diskuwento para sa bawat kawani na kukuhanin sa Office of the President, ayon kay Escalada.

Sa kabuuang 1,000 bahay na itatayo, 450 ang ilalaan para sa militar, 450 para sa mga pulis habang ang natitirang 100 bahay ay mapupunta sa mga kawani ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), Bureau of Corrections (BuCor) at Bureau of Fire Protection (BFP).

Ang bawat isang duplex-type na unit ay may sukat na 80 metro kuwadrado at 60 metro kuwadrado na floor area.

Ang Vista Alegre Homes ay ikalimang proyektong pabahay ng NHA sa ilalim ng bagong AFP/PNP hou­sing program.

Napakagandang pamasko. Napakagandang simula para sa pagsalubong sa Bagong Taon. Bagong bahay sa Bagong Taon. Ibig sabihin lang nito na nabawasan ang problema ng pamahalaan sa kakulangan ng pabahay. Sana ay magpatuloy ito.

Marami pa sanang programang pabahay ang gobyerno ang tulu­yan nang maipamahagi sa mga karapat-dapat na benepisyaryo.