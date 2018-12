Nattokin and LiverMarin Plus

Ang Impact ng Nattokinase sa Katawan

Ang Nattokinase ay nakukuha mula sa “natto” o fermented soybean na kilalang kilala sa Japan. Ayon sa pagaaral, nagtataglay ito ng proteolytic enzyme na nakakapagbigay ng benepisyo sa buong katawan lalo na sa cardiovascular system. Ang Nattokinase ay nakakatulong mabawasan ang pamumuo ng dugo sa katawan na nagiging sanhi ng heart disease at stroke.

Ayon sa pag-aaral sa Centers for Disease Control U.S., mayroong higit 700,000 katao ang nagkakaroon ng stroke at iba pang sakit sa puso. Habang sa Pilipinas naman ay mayroong average na 1,591 na namamatay araw-araw. Kung kaya’t maraming pag-aaral at research ang isinasagawa para makatulong maibsan ang sakit sa puso. Isa na rito ang mga pag-aaral na ginawa sa Nattokinase na nagpapakita na maaari itong makatulong upang makaiwas sa pagkakaroon ng sakit sa puso.

Ang Nattokinase ay:

• Nakakatulong makaiwas sa blood clot at plaque build-up na maaaring maging sanhi ng sakit sa puso

• Nakakatulong pababain ang mataas na blood pressure

• Nakakatulong sa pagiwas sa angina, stroke, varicose veins at muscle spasms

Kaya naman ang Nattokinase ay itinuturing na malaking tulong sa mga Pilipino pagdating sa kalusugan ng puso. Ang Nattokinase ay nagmula sa Japan na nakakatulong sa pagkakaroon ng healthy lifestyle ng mga Japanese na ngayo’y nakakatulong ng malaki sa atin dahil available na ito sa Pilipinas.

Mayroong supplement na naglalaman ng Nattokinase para makatulong sa paghiwa-hiwalay at pagbubuwag sa hindi malusog na pamumuo ng dugo, Garlic oil na nakakatulong pababain ang mataas na blood pressure, Ginkgo Biloba na nakakatulong sa overall cognitive health, Ginseng na tumutulong ma-regulate ang cholesterol at blood flow pati na rin ang Fish Oil na maganda sa kalusugan ng puso. Ang mga ingredients na ito ay nakakatulong sa heart health lalo na kapag pinagsamasama. Sa bagong FDA approved na Nattokin, makukuha ang lahat ng benepisyo na iyan na makakatulong sa pagpapalakas ng kalusugan at ng puso.

Source: www.globalhealingcenter.com

10 Sangkap na Mabuti Sa Atay

Ang atay ay isa sa pinakaimportanteng organ sa ating katawan dahil ito ang siyang responsible sa detoxification, metabolismo ng carbohydrate, protein synthesis, produksyon ng biochemical, digestion, pag-store ng glycogen, produksyon ng bile, hormone secretion at dekomposisyon ng red blood cells. Dahil diyan, importanteng makakuha ng tama at sapat na nutrisyon ang atay upang ito’y maging functional at malusog. Bukod sa healthy diet at exercise, ito ang ilan sa mga sangkap na mabuti sa atay at makakatulong na palakasin pa ito:

1. Garlic – naglalaman ng allicin na nagsi-stimulate sa atay upang ma-activate ang enzymes na tumutulong sa pagtatanggal ng toxins sa katawan.

2. Broccoli – naglalaman ng anti-inflammatory properties na tumutulong alisin ang carcinogens sa katawan at nakakatulong maiwasan ang risks ng non-alcoholic fatty liver disease.

3. Ginseng – naglalaman ng ginsenosides, ang Ginseng ay nakakatulong maiwasan ang liver injury, toxicity sa atay, cirrhosis at fatty liver disease.

4. Beetroot – naglalaman ng antioxidant betalains na tumutulong protektahan ang atay laban sa carcinogens.

5. Carrot – bukod sa naglalaman ito ng maraming bitamina, nakakatulong din ito na bawasan ang triglyceride levels na nagsasanhi ng fatty liver disease.

6. Ganoderma – kilala din bilang Reishi Mushroom, ang Ganoderma ay nakakatulong labanan ang inflammation o pamamaga at impeksyon na maaaring magsanhi ng karamdaman at kahinaan sa atay.

7. Silymarin – kilalang kilala na nakakatulong sa pagtatanggal ng toxins mula sa pagkain at inumin na naipasok natin sa ating katawan.

8. Alpha Lipoic Acid – ito ay nakakatulong sa pagprotekta ng atay laban sa free radical damages.

9. Sodium Ascorbate – ang nutrisyon na nakakatulong palakasin ang immune system ng katawan habang pinapabuti ang lakas at kakayahan ng atay.

10. Amino Acid Complex – isa sa mga nakakatulong na i-repair ang liver cell damages at nakakatulong sa pag-regenerate ng atay.

Ngayong holiday season, siguraduhin pa rin na protektado at malakas.

Buti nalang at mayroong supplement na sadyang nakakatulong sa atay na nagtataglay ng mga sangkap kagaya ng Sodium Ascorbate, Silymarin, Ganoderma, Alpha Lipoic Acid and Amino Acid Complex na maaaring palakasin pa ang immune system upang maprotektahan ang atay at maiwasan ang mga sakit sa atay dulot ng toxins at free radicals. Bukod diyan, ang pinagsamasamang sangkap na ito ay nakakatulong din na i-regulate ang cholesterol levels, blood sugar levels at blood pressure. Ang LiverMarin Plus ay bagong supplement na approved ng FDA na nagtataglay ng mga ingredients na nakakatulong protektahan ang atay. Nakakatulong din ito na ma-manage ng maayos ang SGPT at SGOT levels ng atay upang maiwasan ang Hepatitis A and B.

