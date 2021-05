Natokhang na kaanak nagmulto

Mga ka-Misteryo kayo ba ay dinalaw ng inyong kaanak na namatay sa krimen o trahedya? Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Si Nora ng Makati ay dumulog sa Misteryo at naisangguni ang kanyang karanasan sa nakita niyang multo ng kanyang pinsan.

Misteryo: “Paano ba nagpakita sayo yung namatay mong pinsan?”

Nora: “Noong una may nagpakitang malaking paru-paro sa room ko bigla itong lumipad at umaligid sa akin.”

Misteryo: “Karaniwan ngang nagpapakita bilang paru-paro ang mga namayapa na. Ano kasunod na nangyari?”

Nora: “Biglang nawala yung paru-paro paglipad sa likod ko tapos nangilabot ako. Kilabot na may malamig na hangin. May bigla akong napansin sa may pintuan namin parang may nakasilip na mukha hindi ko masyado maaninag ang mukha pero kilala ko hitsura at pananamit niya.”

Misteryo: “Yun ba ang pinsan mo? Siya rin ba ang akala mo paru-paro?”

Nora: “Oo alam ko siya nga ang pinsan ko. Siya yung laging dumadalaw din sa aking panaginip mula ng matokhang siya noong 2017.”

Misteryo: “Ibig sabihin hindi pa rin matahimik ang kanyang kaluluwa baka naghahanap pa rin siya ng katarungan.”

Nora: “Tama kasi mistaken identity na siya ang nabaril eh natiyempo na nasa lugar siya ng biglang may dumating na armadong lalaki.”

Misteryo: “Sa panaginip mo ba may sinasabi siya sayo?”

Nora: “Humihingi siya ng tulong hanggang ngayon napapanaginipan ko pa siya at nagmumulto pa rin siya. Wala naman ako magawa kasi delikado din kami sa lugar kaya pinagdarasal ko na lang siya.”

Misteryo: “Bukod ba dun sa nagpapakita siya sa panaginip at pagmumulto may iba pa ba siyang ginagawa para magparamdam sa inyo na kanyang kaanak?”

Nora: “Meron yung biglang may kumakatok sa pintuan namin ng hatinggabi, may mga yabag sa loob ng bahay namin. May pagkakataon may naririnig akong hikbi.”

Ang naging payo ng Misteryo kay Nora ay wag titigil sa pag-aalay ng panalangin sa namatay nilang kaanak. Karaniwang hindi matahimik ang kaluluwa ng mga biktima ng karahasan kaya patuloy silang nagmumulto.

Para sa inyong kuwentong Misteryo, mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.