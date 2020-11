‘Nat’l broadband program kulang sa pondo’

Kinakailangan ng Department of Information and Communications Technology (DICT) ng P18 bilyon para sa national broadband program subalit P5.9 bilyon pa lamang ang pinanukala ng Kongreso para sa 2021 budget nito, ayon kay Senador Panfilo Lacson.

Sabi ni Lacson, mas mataas naman ito sa P902 milyon na naunang inaprubahan ng Department of budget and Management (DBM) sa ilalim ng National Expenditure Program (DBM).

Ang House of Represenative ay inirekomenda ang P2 bilyon para sa broadband program na ito habang P 3 bilyon naman sa isinumiteng report ng Senado o kabuuhang P5.9 bilyon.

“If we consider P5.9 billion, it will cover Phase 1 up to Davao but excluding Regions 1 and 2 and some island provinces like Palawan,” sabi ni Lacson.

Ayon kay Lacson, dapat dagdagan pa ang pondo ng DICT para sa national broadband program dahil makakatipid aniya ang gobyerno ng P34 bilyon sa gastos sa internet cost kung maisasakatuparan ang proyekto ng buo sa susunod na limang taon.

Bukod diyan, magkakaroon din ng dagdag na kita ang gobyerno dahil magrerenta na lang ang mga may telecommunication sa itatayong network ng DICT.

“If we are able to finance the P18 billion requirement, ‘yung telcos na ang magsu-subscribe sa gobyerno. Hindi na nila kailangan magtayo pa ng mga tower, antenna na lamang kasi fiber na ito,” sabi pa ng mambabatas. (Dindo Matining)