Native bag galing Samar bibida sa Europe

Makararating na sa Europe ang mga bag na gawa mula sa probinsya ng Samar, makaraan ang tie-up ng lokal na kompanya sa kanilang partner sa Geneva, Switzerland.

Nitong Lunes, naipadala na ang mga native bag para sa display sa ilang brang sa Viverra, kabilang sa mga nangungunang coffee na nakabase sa Geneva, Switzerland, ayon kay Nen Ramos na project in-charge ng Lara Samar sa Basey.

“Initially, we are shipping 32 bags and six wall decors. This is just the first order of bags and we hope to ship more bags to Switzerland,” ayon kay Ramos sa isang panayam.

Dagdag nito, “Meetings with both parties started as early as May and agreed for the arrangement of placing Lara bags in Geneva for European distribution. We are still waiting for the formal signing, but even without the signed agreement, orders and shipments will start already.”

Malaking tulong umano ang shipment ng mga native bag mula sa Samar patungo sa ibang bansa, lalo na sa mga mat weaver dahil matutulungan nito na maipagpatuloy ang livelihood. (PNA)