Natitirang laro ng NBA lalaruin sa Walt Disney World Resort

IKINUKONSIDERA raw ng NBA ang Walt Disney World Resort sa Orlando na paglalaruan sakaling magdesisyon ang liga na ituloy ang 2019-20 season.

“One possible playing ground for NBA if finishing season becomes safe for league and players: Walt Disney World Resort property in Orlando,” tweet ni Shams Charania ng The Athletic at Stadium. “League has kept different scenarios in mind.”

Sinusugan ito ni Tim Reynolds ng The Associated Press:

“Disney’s Central Florida campus has been talked about for at least a couple of weeks.”

Tinigil ang NBA noong March 11 dahil sa coronavirus pandemic.

Sakaling ituloy ang season – regular o diretso na sa playoffs – ay nakikita ang senaryong ilalaro ito sa mga bakanteng arena – walang papapasuking fans.

Isa pa sa lumabas na ikinukonsiderang paglaruan sa Las Vegas.

Kung sa iisang venue raw, kailangan may malapit at maraming hotel na tutuluyan ang players para hindi na sila pabiyahe-biyahe pa. (VE)