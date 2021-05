Natisod sa nakadapang multo

Ni Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo naranasan niyo na bang madapa dahil may natisod kayong multo?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Si Roldan ng Makati ay sadyang may kakaibang karanasan sa paranormal nang bigla siyang matisod at nadapa dahil sa nakadapang multo.

Misteryo: “Mukhang creepy yang experience mo brod, may nakadapang multo. Paano nangyari yun?”

Roldan: “Grabe takot ko brod kasi nakakatakot talaga hitsura niya hindi ko akalain na may ganun na multo? Imagine papunta ako ng CR ng 2 am yun naglakad palabas ng room tapos bigla ako natisod.”

Misteryo: “Baka naman talaga may nakaharang sa daraanan mo kaya ka natisod sa hindi mo nakita? Pero nakita mo talaga ha? Yung multo?”

Roldan: “Brod, hindi kita pwedeng lokohin dito dahil alam ko seryoso itong Misteryo mo sa ganitong experience. Kaya yung sinasabi ko sayo na nakadapang multo, nakadapa talaga siya. Hindi ko alam kung bakit siya nakadapa.”

Misteryo: “Ok brod ano ba hitsura nung multong nakadapa? Matagal mo ba siyang nakita?”

Roldan: “Paglingon ko kung saan ako natisod may nakadapang multo. Para siyang anino na usok na itim na hitsurang babae na may mahaba at nakalugay na buhok. Walang mata hindi ko nakita. Kung gaano katagal parang kisapmata lang. Alam mo yung hindi ka makapaniwala sa nakita mo siyempre kailangan ko ipikit mata ko at bigla ko uli siya tinignan, wala na siya doon.”

Misteryo: “After nun hindi na ba naulit yung experience mo?”

Roldan: “Hindi sa ganun experience but yung seeing ghosts around meron pa rin hirap din ng clairvoyant alam mo yun brod, I know we have the same experience on paranormal and alam ko naintindihan mo ko.”

Misteryo: “Yes tama ka brod. Yung natitisod dahil sa multo I think naranasan ko na rin yun especially pag wee hours kasi gising pa ko nun. Hindi na nga bago sa akin pero yung nakita mo na nakadapa yung multo, yun ay unique experience mo.”

Kayo mga ka-Misteryo may ganito ba kayong experience please email sa misteryophilnet@gmail.con. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.