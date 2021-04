Natipid sa pandemic ipang-ayuda

Gamitin ang bilyong ‘pandemic savings’ para sa dagdag na ayuda sa mahihirap at apektadong sektor kabilang ang small at medium-size businesses.

Ito ang hirit ni Anakalusugan Rep. Mike Defensor kasunod ng panawagan ni Finance Secretary Carlos Dominguez III sa Kongreso na tukuyin muna ang maaaring pagkunan ng pondo para sa panibagong dagdag na tulong pinansiyal bago magsusulong ng panibagong panukalang batas para dito.

Ayon kay Defensor, malaki naman ang natipid at naitabi ng mga ahensiya mula sa kanilang 2021 budget dahil karamihan sa mga empleyado ng pamahalaan ay ‘work from home’ tulad ng travel, office supplies, materials and equipment, utilities, internet, communication, at representation and entertainment at maaring bawasan ito.

Tinukoy pa ni Defensor na ang inilaang P158 bilyon sa supplies at materials, P18.3 bilyon sa utilities at P10.6 billion sa communication at P26.5 bilyon para sa hiring ng consultant ay maaring bawasan upang mailaan sa ayuda. (Eralyn Prado/Billy Begas)