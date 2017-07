Nationwide smoking ban na sa Sabado

Ipatutupad na bukas (Sabado) ang nationwide smoking ban.

Ito ang inianunsiyo ni Department of Health (DOH) Assistant Health Secretary Eric Tayag kahapon.

Nakapaloob sa Executive Order No. 26 (Providing for the establishment of smoke-free environments in public and enclosed spaces) ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipinagbabawal nito ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar maliban sa mga itinalagang Designated Smoking Areas (DSAs).

“Tandaan n’yo po ‘yung mga safety features nun, hindi pwedeng may isang kwarto ka lang na ‘No smoking’ tapos wala kang tinatawag na buffer zone,” ayon kay Tayag.

“Maliban sa may kwarto ka kung saan dun lamang naninigarilyo, paglabas po nun, may isa pang espasyo o kwarto na kung saan kung sakali mang tumakas ‘yung usok ay baka po maapektuhan o bumukas ‘yung pinto, para sa pampubliko po. Kung hindi po ganun, huwag na kayo maglagay ng smoking area sapagkat violation ‘yun ng executive order.”

Ang mga DSAs ay dapat na ring may layong 10 metro mula sa entrance, exits o anumang lugar na daraanan ng mga tao. Hindi rin umano papayagan ang mga menor-de-edad na manigarilyo sa loob ng DSAs.