Nationals kulang sa amuyan – Jawo

INTERACTION at communication ang kulang sa Team Pilipinas, ayon kay basketball legend Robert Jaworski.

Sa panayam ng Bombo Radyo kay Jawo, ang mga ganitong aspeto aniya sa laro ang dapat pagtuunan ng pansin ng Pilipinas kung gusto nitong makapaglaro sa 2019 FIBA World Cup sa China.

“It’s the interaction and communication factor. We are very quiet. Kailangan ang rapport sa mga manlalaro,” wika ni Jawo kasabay ng pagkatalo ng Pilipinas kontra Iran 78-70 Lunes nang gabi.

Bitbit ngayon ng Pilipinas ang 5-5 karta Group F ng torneo kaya sa Pebrero sa susunod na taon, kailangan maipanalo nila ang huli nitong dalawang laro kontra Qatar at Kazakhstan para lumaki ang tsansa nito na makapasok sa FIBA World Cup sa China.