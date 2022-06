National Security Adviser ni BBM: EJK sa Duterte drug war halukayin!

Nais ni incoming National Security Adviser Clarita Carlos na ituloy ng mga prosecutor ng International Criminal Court (ICC) ang pag-iimbestiga sa mga ulat ng diumano’y extrajudicial killings sa kampanya kontra ilegal na droga sa bansa.

Inihayag ito ni Carlos sa isang panayam sa kanya sa The Mangahas Interviews kung saan tinalakay ang isyu ng karapatang pantao na sinabi niyang napakahalagang mabigyan ng proteksiyon ang bawat indibiduwal.

Sa isyu ng mga sinasabing extrajudicial killings sa kampanya laban sa ilegal na droga, nanindigan si Carlos na dapat ituloy ng ICC ang pagkalkal sa nasabing usapin.

“10,000 times na ako na-interview tungkol diyan and I’ve declared already so many, many, many times imbestigahan ninyo iyang extrajudicial killings on the basis of which mag-iimbestiga ang ICC,” ayon kay Carlos.

Nais din mangyari ni Carlos na imbitahan ang mga taga-ICC na pumunta sa bansa para masamahan aniya ng mga scholar dito sa Pilipinas sa kanilang pag-iimbestiga.

“Bigyan mo sila ng alagwa na hanapin ang data na kailangang hanapin. Then, let them have their conclusions, whatever it is.

Matatandaang Setyembre 2021 nang sinimulan ng ICC ang pag-iimbestiga sa isyu ng extrajudicial killings sa bansa. Sinuspinde ang imbestigasyon sa kahilingan na rin ng Department of Justice na nagpahayag ng kahandaang magsagawa ng sariling pag-iimbestiga sa naturang usapin.

Ilang beses na ring nagsalita si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa ICC at nanindigan na hindi niya haharapin ito. Giit ng pangulo na mas gugustuhin pa niyang humarap sa isang korte sa bansa kaysa sa ICC. (Betchai Julian)