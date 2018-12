National pool tama na ang ‘15’ – Guiao

AMINADO si coach Yeng Guiao na kulang ang dalawang linggo para magamay ng national team ang kanyang sistema.

Namili si Guiao ng 20 players para sa kanyang pool, galing sa iba’t ibang teams sa PBA na may kanya-kanya ring sistema.

“My problem here is that a lot of these players have been successful in different systems, so it’s really very difficult to unlearn those systems for a few weeks and then go back to their system again,” paliwanag ng coach. “Then unlearn them again when you are on the national team.”

Ang resulta ay back-to-back losses ng Filipinos sa home games ng fifth window ng 2019 FIBA World Cup Asian Qualifiers.

Unang yumuko ang Nationals sa Kazakhstan, 92-88, noong Nob. 30, bago naubusan sa Iran, 78-72, noong Dis. 3.

Naiintindihan ng Nationals na iba ang level ng laro sa PBA, iba rin sa international play. Giit ni Guiao, best players ng bawat bansa ang katapat nila sa FIBA na iba rin ang tawagan kaya ­hirap mag-adjust.

Nalaglag sa 5-5 ang Pilipinas sa Group F, namemeligrong mapagsarhan sa 2019 China. Pero tiwala si Guiao sa kakaya­han ng kanyang players, at positibong makakabawi sa hu­ling dalawang laro sa final window sa Pebrero.

“I still feel this is a good team,” diin ng coach. “This is a strong team. I feel the chances are slimmer going to the World Cup, but I feel we can still do it.”

Isa pa sa inilutang ni Guiao ay gawing 15 na lang mula sa 20 ang pool, at ibigay rito ang todong suporta.

“I was actually suggesting to the basketball leaders, let’s decide once and for all who the national players are and not keep naming a pool,” aniya. “I had suggested, let’s keep the number to 15, then let’s just support those 15 with time together, with international experience and competition, with training and exposure as a team.”