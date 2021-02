National Library balik-operasyon na ngayong pandemya

May magandang balita para sa mga naghahanap ng lugar para makapag-aral nang tahimik, o ‘di kaya’y gumagawa ng kanilang research at kailangan ng mga materyal na libro.

Inanunsyo na kasi ng National Library of the Philippines (NLP) na magbabalik-operasyon na ang kanilang aklatan ngayong araw, Pebrero 22.

“Starting Feb. 22, the National Library of the Philippines is pleased to announce the opening of its Readers Service. For safety precautions, the library will be following the ‘new normal’ operational procedures,” anunsyo ng NLP sa Facebook.

Magiging “first come, first served basis” ang pagpapa-reserve para sa reopening ng NLP.

Kailangang magpa-book ng appointment sa bit.ly/nlp-online-appointment, isang araw bago ang nakatakdang pagpunta sa pambansang silid aklatan.

Dapat ding magsulat sa health declaration form bago maproseso ang booking request.

Matapos makumpirma ang appointment, bibigyan ang bawat bibisita sa National Library ng isang unique library user reservation code pati na ang itinalagang seat number na ipepresinta bago pumasok sa aklatan.

Hanggang 94 na bisita lamang ang papayagang makapasok sa NLP kada araw at kailangang nakasuot ng face mask at face shield.

Bukas umano ang reading room mula alas-nuebe ng umaga hanggang alas-tres ng hapon. (Issa Santiago)