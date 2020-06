National ID system tungo sa mabilisang pagtugon sa pandemya

Habang buhos ang atensyon ng gobyerno sa pandemya, lumulutang ang halaga ng mga paraan sa pagpapabilis ng pagtugon sa mga pangangailangan ng taumbayan.

Isa dito ang Philippine Identification System (PhilSys) o National ID system. Papabilisin nito ang pamamahagi ng ayuda — mapa-pagkain man o cash assistance — lalung-lalo na sa napag-iiwanang mga sektor.

Sa Tapatan sa Aristocrat virtual forum nitong Lunes, ating binigyang diin ang kahalagahan ng isang tama at maayos na national database bilang kasangkapan sa direksyon ng polisiya at pagpapabilis ng pagtugon.

Sa harap ng mga hamon sa pamamahagi ng social amelioration program (SAP) cash subsidies at iba pang mga aksyong mapagtugon ng administrasyon sa gitna ng pandemya, nabigyan ng pagpapahalaga ang isang National ID system.

Ngayon, sinisikap ng pamahalaan na pabilisin ang paghahatid ng mga serbisyong panlipunan sa mga nadedehadong bahagi ng populasyon –– ang mahihirap, kababaihan, mga taong may kapansanan, mga nakatatanda, bata, mga katutubo, at iba pa. Ang mga ito ang target tugunan ng social protection programs kung saan nakapaloob ang mga programang subsidiya at tulong sa pagkain.

Kabilang sa mga prayoridad na istratehiya ng Zero Hunger Task Force na ating pinangangasiwaan ay ang mabilis na pagpapatupad ng National ID system upang makabuo ng isang listahan ng vulnerable persons gamit ang datos mula sa PhilSys, Listahanan o National Household Targeting System for Poverty Reduction, System-Based Monitoring System, Registry System for Basic Sectors in Agriculture, at pagpapatala ng gobyerno para sa SAP na magpapabilis sa paghahatid ng mga serbisyong panlipunan at tulong pinansyal.

Ang pagkakaroon ng mga ganitong impormasyon sa kamay natin ay malaking tulong sa pagtukoy ng mga benepisyaryo para sa iba’t ibang mga programa sa seguridad sa pagkain, subsidyo sa manggagawa sa agrikultura upang mapataas ang produksyon, o tulong ng pagkain para sa mga mahihirap na pamilya.

Ayon sa Philippine Statistics Authority, magagamit na natin ang mga registration kits, napasakamay na nila ang automated biometric system, at ginagawa na ng service provider ang authentication system na gagamitin upang maberipika ang mga taong nakarehistro sa PhilSys. Ang kontrata naman para sa systems integrator ay nakatakdang igawad ngayong Hulyo.

Batay sa impormasyong hatid ng PSA, na siyang pangunahing tagapagpatupad sa mga probisyon ng Philippine Identification System Act of 2018, natukoy na nito ang mga data center para sa PhilSys at bubuksan na ang mga ito sa susunod na buwan.

Malaking tulong ito sa direksyon ng polisiya. Malaking gaan ito para sa mga ahensyang tumutugon sa pandemya. Malaking ginhawa ito para sa mamamayang sa aksyon ng pamahalaan nakaasa.

KLARO.