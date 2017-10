National ID system, binuhay vs. terorism

By Red Fortaleza

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Inamin mismo ng liderato ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na maluwag ang batas ng bansa kaugnay sa paglaban sa terorismo.

Ang pagamin ay ginawa ng dalawa matapos ang pahayag ni Russel Salic, na ang Pilipinas ay isang ‘breeding ground’ ng mga terorista.

Si Salic ay ang pinoy na kinasuhan sa estados unidos matapos ang tangkang terror attack sa New York City.

Ayon kay AFP Chief of Staff General Eduardo Ano, sobra ang ‘democratic space’ sa Pilipinas dahilan para samantalahin ito ng mga terorista at ibang criminal groups.

Paliwanag nya, sa ibang bansa katulad ng US, Singapore, Malaysia at Australia ay mahigpit ang pagpapatupad ng internal security act kaya hindi basta basta nakakalusot ang mga terorista.

Mayroon din daw silang special provision sa kanilang batas na pwedeng arestuhin ang isang kahinahinalang tao base sa impormasyon na nakuha at special court ang didinig sa kaso nito.

Isinisisi naman ni PNP chief Ronald Dela Rosa, sa kawalan ng aksyon ng mga mambabatas sa paglikha ng batas katulad ng pagpasa sa national ID system.

Maging ang regulasyon sa mga telecommunication company kung saan gusto nyang maging postpaid na lamang ang sim sa Pilipinas para mas madaling matukoy ang isang indibidwal na nakagawa ng krimen.