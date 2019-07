National dengue alert dineklara ng DOH

NAGDEKLARA na ang Deparment of Health sa kauna-unahang pagkakataon ng “national dengue alert” bunsod na rin nang mabilis na pagdami ng naitatala nilang dengue cases sa ilang rehiyon sa bansa.

Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na mula Enero hanggang Hunyo 29 lamang ng taong ito ay umabot na sa 106,630 kaso ng dengue ang kanilang naitala sa buong bansa.

Mas mataas ito ng 85% kumpara sa naitala nilang kaso ng sakit sa kaparehong panahon noong taong 2018 kung saan sa nasabing bilang, 450 pasyente ang nasawi.

Ayon kay Duque, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagdeklara sila ng national dengue alert upang mabalaan ang publiko laban sa naturang karamdaman na maaaring makamatay.

“This is the first time that we’re declaring a national alert. Because the objective is very clear. We want to raise awareness among the public and more importantly, in communities where signs of early dengue increases are e­vident,” ayon kay Duque.

Gayunman, nilinaw ni Duque na wala namang national epidemic ng sakit, kundi localized epidemic lamang.

Sa tala ng DOH, pinakamaraming naitalang dengue cases sa Western Visayas na umabot ng 13,164 kaso, sumunod ang CALABARZON (11,474 cases), Central Visayas (9,199 cases), SOCCSKSARGEN (9,107 cases), at Nor­thern Mindanao (8,739 cases), na lumampas na sa epidemic threshold.

Nabatid na imino-monitor rin ang sitwasyon sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, CALABARZON, Bicol, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, at Cordillera Administrative Region, na lumampas naman sa alert threshold.

Una nang sinabi ni Duque na inaasahan nilang tataas ang dengue cases ngayong taong ito matapos na maobserbahang nagkakaroon ng pagdami ng mga kaso ng sakit, tuwing ikatlo o ikaapat na taon.

Nagkaroon ng pagdami ng mga kaso ng sakit noong 2016 kaya’t inaasahan na nilang ngayong 2019 ay muli na namang darami ang mabibiktima ng dengue.

Sinabi ng kalihim na ito’y isang pheno­menon, na hindi ka­yang ipaliwanag ng siyensiya.

Kaugnay nito, sinabi ni World Health Organization (WHO) Country Representative Dr. Gundo Weiler, hindi lamang sa Pilipinas nagkakaroon ng pagdami ng dengue cases, kundi maging sa buong mundo.

Kaya mahigpit siyang nagpapaalala sa publiko na maging maingat upang hindi dapuan ng naturang karamdaman, na nakukuha sa kagat ng lamok. (Juliet de Loza-Cudia)