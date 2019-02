‘National Day of Remembrance’ sa mga biktima ng road crash tuwing Nobyembre

Mamarkahan ang ikatlong Linggo ng Nobyembre kada taon bilang pag-alala sa lahat ng mga na­ging biktima ng road crash.

Inaprubahan sa ikala­wang pagbasa sa Kamara ang House Bill (HB) No. 9069 na naglalayong maideklara ang ‘National Day of Remembrance for Road Crash Victims, Survivors and their Families’.

Pakay din ng panukala na maitaas ang antas ng kaalaman ng mga mamamayan sa usapin ng seguridad sa mga lansangan at mapasalamatan ang lahat ng mga tumugon sa panahon ng emergency.

“Road deaths and injuries are sudden, violent, traumatic events. Their impacts are long-lasting, and often permanent,” ayon sa nag-akda ng panu­kala na si Mata Party-list Rep. Tricia Nicole Velasco-Catera. (Aries Cano)