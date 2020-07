National Children’s Book Day kakaibang selebrasyon

Sa pagdiriwang ng National Children’s Book Day (NCBD), ang Philippine Board on Books for Young People (PBBY) sa pakikipagtulungan sa Cultural Center of the Philippines (CCP) Intertextual Division ay magkakaroon ng mga seryeng online na pawang aktibidad pambata ngayong buwan ng Hulyo na may temang “Sa Pagbabasa, Hindi ka Nag-iisa”.

Ang mga aktibidad, tulad ng mga palihan ay naka-live stream nang libre sa iba’t-ibang social media platforms.

Ang on-line na pagdiriwang ay magsisimula sa PBBY’s awarding ceremony para sa mga nanalo sa PBBY-Alcala and Salanga Prizes na gaganapin ngayong Hulyo 21, 10:00am. Ito ay susundan ng NCBD 2020 Website Launch, 12:00pm na pwedeng matunghayan at panoorin sa opisyal na CCP at PBBY Facebook pages. Ang napiling tema ng website ay umiikot sa kasalukuyang sitwasyon ng COVID-19, quarantine, lockdown, at ang halaga ng kooperasyon, damayan, pagmamalasakit sa kapwa at pagkakaisa sa panahon ng isang krisis pang-kalusugan.

Pagkatapos ng website launch, ang mananalaysay na si Posh Develos babasahin ang isang kwento mula sa isang librong pinamagatang “Mas Masaya Kapag Kasama Ang Pamilya. ”

Ang nasabing storytelling session ay mapapanood rin ma-i-stream din online, 2:00pm sa official Facebook pages ng CCP at CCP Arts Education. Ang “Mas Masaya Kapag asama Ang Pamilya” ay aklat na isinulat at isinalarawan ni Ellen Jay Tampus.