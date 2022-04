National boxing team hahakot ng medalya

KAMPANTE ang Philippine boxing team na sasabak sa 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam na kaya din nilang higitan o makahakot ng mas maraming medalya sa nalalapit na torneo.

Gaya ng pagkinang ng mga Pinoy athlete noong 2019 Manila SEA Games kung saan kumubra sila ng 7 gold, 3 silver at 2 bronze medals, sinabi ni Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) secretary-general Marcus Jarwin Manalo na kaya din nila itong lampasan, pero sa ngayon aniya ay mas nakatutok silang ikondisyon ang mga boxer at ipagpatuloy ang kanilang preparasyon.

“We don’t really talk like we have to win this number of golds or whatever. We are really focused on the process and improve as much as you can,” saad ni Manalo sa isang ulat.

Hindi aniya `medal-oriented’ lang ang kanilang pinakapokus kundi ang magandang fight plan.

“The coaches have specific timelines, periodized ’yung training ’yan. Alam kung saan magpi-peak. May objective sa sparring and other specific goals,” dagdag nito.

Sa ngayon ay nagsasanay sa Thailand ang mga Pinoy boxer katuwang sina Australian coach Don Abnett na siyang humahawak kina flyweight Carlo Paalam at featherweight Nesthy Petecio ganun din kay bronze middleweight boxer Eumir Felix Marcial na pawang nagmarka sa 202+1 Tokyo Olympics. (Aivan Episcope)