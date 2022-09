National badminton ginto sa Africa meet

HINDI nagpadaig ang Philippine National Badminton sa mga listahan ng mga Pinoy athlete na nagpapakitang-gilas sa international competion.

Pasiklab din sina netters Alvin Morada, Yssa Leonardo, Christian Bernardo at Thea Pomar.

Sumungkit ng gintong medalya sina Morada at Leonardo sa mixed doubles sa katatapos na 2022 Benin International na ginanap sa Gymnase Institut Régional de Santé Publique sa Ouidah, Africa.

Pinagpag nina Morada at Leonardo sa all-Filipino finals sina Bernardo at Pomar, 21-13,18-21, 21-17.

“It was a great performance for the players these past two tournaments in Africa, and to have both pairs in the finals in mixed doubles showed what we can do,” saad ni head coach Rosman Razak.

Nagsanib puwersa sina Morada at Bernardo upang kalusin sina Saddam Sidi Rufai at Khalil Safana Shamsuddeen, 21-12, 21-9 ng Nigeria sa finals ng men’s doubles, habang nagreyna sina Leonardo at Pomar sa women’s side doubles matapos talunin sina Jana Abdelkader at Nour Ahmed Youssri, 21-13, 21-17 ng Egypt.

Si Morada ay alumnus ng National University alumnus habang si Leonardo ay produkto ng De La Salle University. (Elech Dawa)