National Academy of Sports sagot sa mga problema ng student-athletes ng bansa

Sa wakas, pasado na sa Kongreso ang panukalang batas na magtataguyod ng isang National Academy of Sports o NAS.

Malaking tulong ang programang ito sa pagkilala at paghulma ng ating mga mahuhusay at maabilidad na mga mag-aaral, lalo na ang mga batang nagpapakita ng potensyal sa larangan ng sports.

Sa panahon ng krisis pangkalusugan tulad na lang ng nararanasan natin ngayong COVID-19, magsisilbi ring tahanan ang akademyang pang sports na ito upang maitaguyod ang malusog at malakas na pangangatawan ng mga bata upang kanilang malabanan ang anumang sakit o karamdaman.

Sa pamamagitan ng National Academy of Sports, maiimplementa ang isang dekalidad at mas pinalakas na educational sports program sa high school, kung saan magkakaroon na ng espesyal na kurikulum para sa sports. Nakasentro ang kurikulum sa mga pangangailangan ng mga estudyante para sa kanilang mga ensayo. Siyempre, kasabay pa rin dapat nito ang pagbibigay ng dekalidad na edukasyon maging sa kanilang akademiks.

Kapag napirmahan na ito ng Pangulo at ganap nang maging batas, isusulong nito ang iba’t ibang mga sports programs, intramurals, league competitions at amateur sports, maging ang mga pagsasanay para sa mga kompetisyon sa labas ng bansa. Dito matututukan ang kanilang disiplina sa sarili, teamwork at maging ang pagiging makabayan.

Bukod dito, bibigyan ng kahalagahan at prayoridad ng NAS ang mga hakbang kung paano makakamit ng mga estudyanteng atleta ang magandang academic performance habang inihahanda ang kanilang mga sarili para sa pangarap na propesyon kapag sila ay nagsipagtapos na.

Bilang Board of Trustees ng sistema ng National Academy of Sports, pangangasiwaan ng Department of Education (DepEd) sa tulong ng Philippine Sports Commission (PSC) ang National Academy of Sports.

Isa sa kanilang mga responsibilidad ay siguruhin ang scholarship, stipend at iba pang uri ng mga allowance sa mga estudyanteng atleta na karapat-dapat na makatanggap nito.

Layon din ng NAS ang pag-hire o pagkuha ng mga licensed foreign coaches, trainers at consultants na magtuturo sa mga mag-aaral, kung kailanganin man. Ngunit, dapat mapatunayan na ang kanilang kakayahan at kasanayan ay kaiba sa sarili nating mga propesyunal dito sa bansa sa larangan ng sports. Ito ay upang hindi masayang ang layuning lumawak ang kaalaman, galing at kakayahan ng ating mga mag-aaral sa kani-kaniyang mga laro.

Planong ipatayo ang main campus ng NAS sa New Clark City Sports Complex sa Capas, Tarlac, kung saan ang Bases Conversion and Development Authority (BCDA) ang mamamahala sa pagtatayo nito.

Lubos na nagpapasalamat ang inyong lingkod sa ating mga kapwa mambabatas—sina Senador Sonny Angara, Senador Bong Go at Senador Pia Cayetano—na kasama nating nagtrabaho at nagpursige para maipasa sa Kongreso ang National Academy of Sports. Sa wakas, matutulungan na natin ang ating mga world-class Filipino student-athletes na magtagumpay at maabot ang kanilang mga pangarap.