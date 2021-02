Nathalie nag-sorry sa mga tomboy

Nag-post sa Instagram si Nathalie Hart dahil sa isang isyu.

“Hello guys. My close friends and family know how much I love gay people. I’m sorry if I offended the LGBTQ community for the remarks I made which were taken out of context. I regret my actions and I truly apologize to the people I have offended. I’m truly sorry,” sabi ni Nathalie.

Noong Wednesday ay nag-trending sa social media si Nathalie dahil binash siya dahil sa sagot niya sa tanong noong ininterbyu siya ng entertainment press kung makikipagrelasyon ba siya sa lesbian?

May kinalaman ang tanong na ‘yon sa “Maalala Mo Kaya episode bukas ng ABS-CBN kung saan ay gumaganap na lesbian lover ni Jane Oineza si Nathalie.

Sagot kasi ni Nathalie, mas gusto niya na bading na lang ang makarelasyon niya dahil pareho sila ng gusto.

Wala namang sinabi pang kung ano si Nathalie, pero dahil may mga nag-react at nagsabing na-offend sila ng pahayag ng sexy actress, nag-post nga siya ng public apology.

Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Nathalie. Hindi na naging defensive ang sexy actress dahil para sa kanya, may mga na-offend siya, kaya gusto niyang mag-sincere apology sa mga ito.

Hindi isinara ni Nathalie ang comment section ng kanyang IG account kaya malayang nakapag-comment doon ang lahat ng mga gustong mag-comment.

Marami ang tumanggap sa apology ni Nathalie at nagsabing mahal nila ang sexy actress, pero may iba naman na hindi tanggap ‘yon.

Ayon naman sa isang malapit kay Nathalie, sincere ang sexy actress sa ginawa niyang pag-a-apologize.

Samantala, bukas na mapapanood ang “MMK” episode nina Nathalie at Jane.

Jerome, Teejay bongga ang halikan

After na mawala ang “Sunday ‘Kada” at “Sunday Noontime Live”, mapapanood pa rin naman sa TV5 ang Kapamilya actor na si Jerome Ponce.

Sa March 7, 9:00PM na kasi ang pilot telecast ng “Gen Z” weekly series nila na line-produced ng Regal Entertainment, Inc.

Pero sabi ni Jerome, hindi naman daw nangangahulugan na hindi na talaga siya Kapamilya dahil nasa TV5 siya ngayon.

Actually, ang Star Magic na co-manager ng fashion designer na si Avel Bacudio ang nakipag-negotiate raw sa naging shows niya sa TV5, plus sa Regal Entertainment, Inc. na siyang line-producer ng “Gen Z”.

Very thankful nga raw si Jerome sa mga nagawa sa kanya ng ABS-CBN.

Kung sakaling may project na raw for him sa Kapamilya network, natural lang daw na gagawin niya ‘yon.

So, ayan, may basbas naman ng ABS-CBN ang paglabas ni Jerome sa TV5, huh!

Anyway, excited si Jerome sa “Gen Z” at very thankful din siya sa Regal Entertainment, Inc. dahil palagi siyang kinukuha.

Bida rin kasi si Jerome sa BL (boys’ love) series na “Ben X Jim” kapareha si Teejay Marquez na napapanood ang book two ngayon sa Upstream.ph.

Actually, may kissing scene sina Jerome at Teejay sa book two ng “Ben X Jim” at dapat daw abangan tuwing Friday ang bawat episode no’n dahil baka raw ma-surprise ang viewers.