Nathalie mas bet dyowain ang bading kesa tomboy

Bagamat nag-enjoy si Nathalie Hart sa unang beses na tumikim siya ng kapwa babae sa harap ng kamera, hindi pa rin niya gugustuhin na makipagrelasyon sa mga ito.

Anyway, sa Sabado (Feb. 27) ay mapapanood si Nathalie sa “MMK” kasama si Jane sa isang episode na ang tema ay tungkol sa mga millennial queer women.

“First time ko `yon. Well, okey naman,” natatawang sabi ni Nathalie.

Tinanong si Nathalie kung kanino niya mas gustong makipagrelasyon, sa tomboy o sa bading?

“Sa bading na lang! At least ang bading, pareho kami ng gusto. Pareho kami ng gustong gawin.

“Ang tomboy kasi, parang ewan ko. Parang hindi ko…

“Lalake pa rin talaga na gusto ko! Hahaha!” sabi pa ni Nathalie.

Anyway, wala pa raw dyowa si Nathalie ngayon, at mas gusto raw niyang alagaan na lang muna ang kanyang anak.

“Puwede namang makipag-date-date lang, eh. Okey na sa akin ang ganun.

“Pero, ayoko ng commitment ha! Mas okey na sa akin yung date lang talaga,” kuwento ni Nathalie.

Siyanga pala, ginagawa rin niya ang pelikulang “Kunwari Mahal Kita” kasama sina Joseph Marco and Rysa Cenon.

At siyempre, sobrang busy rin si Nathalie sa negosyo niyang Gayatree organics. Ang Gayatree organics was founded in the Philippines last June 2020.

They created a high quality, chemical-free and effective range of different organic and plant-based skin care needs for everyone. Their mission is creating healthy, sustainable lifestyles and beauty routines with minimal impact on the environment.

These products provide clean and balanced skin care from Natural ingredients which are rich in antioxidants and minerals. Live naturally and let nature protect your skin is her motto. (Dondon Sermino)