Nathalie hindi magsusuot ng panty, bra sa awards night

Sobrang saya ni Nathalie Hart ngayon dahil pareho siyang nominated sa FAMAS at URIAN, huh! Parang in cloud nine nga si Nathalie dahil hindi inisnab ng FAMAS at URIAN ang akting niya sa Historiographika Errata!

Pero magkaiba nga lang ng taste ang FAMAS at Urian dahil kung sa oldest award giving body ng Pilipinas ay sa best actress category siya nominated, sa pangalawa naman ay sa best supporting actress category siya nalagay.

Pero hindi naman issue ‘yon kay Nathalie dahil masaya na siya dahil hindi nga naisnab ang beauty niya ng FAMAS at URIAN.

Aba, malay ni Nathalie at baka matulad pa siya kay Eddie Gutierrez na noong araw ay nanalo ng best actor award sa FAP (Film Academy of the Phili­ppines) at best supporting actor naman sa FAMAS para sa pelikulang Ikaw Pa Lang Ang Minahal.

Posible!

Actually, tuwang-tuwa si Nathalie sa two nominations niya at gusto niyang um-attend ng FAMAS at URIAN awards nights kahit busy siya sa shooting ng Bitch Wedding at Kusina Kings at taping ng Blood Sisters ng ABS-CBN.

Nakiusap na nga raw si Nathalie sa manager niyang si Leo Dominguez na i-block-off na ang dates ng FAMAS at URIAN at pinaghahandaan na niya ang gowns na isusuot niya sa dalawang events na ‘yon.

Knowing Nathalie, tiyak na pag-uuspaan ang isusuot niya sa dalawang awards nights.

Teka! Tularan din kaya ni Nathalie ang ibang sexy actresses noong araw na bra at panty-less kapag uma-attend ng awards nights?

O, baka naman bra at panty lang ang isuot na lang ni Nathalie para kabugin niya ang lahat, huh!

Hahaha!

Joshua, Julia hindi bitter sa pang-iisnab ng Urian

Dedma lang si Julia Barretto kahit naisnab ng URIAN ang acting niya sa Love You to the Stars and Back. Nirerespeto nga raw ni Julia ang desisyon ng mga taga-URIAN habang masaya at grateful siya sa nomination naman niya sa FAMAS at um-attend pa nga sila ni Joshua Garcia sa nominees night ng oldest award giving body.

Si Joshua naman ay nagsabing baka hindi pa nila panahon ni Julia na ma-nominate sa URIAN at baka next year naman daw ay suwertihin na sila at ma-nominate nga sa nasabing award giving body. At least, hindi katulad ng iba ang dalawa na bitter, ‘noh?!

Gutierrez fam, Majoy Baron todo suporta sa negosyo ni Elvis

In full force noong Wednesday night ang Gutierrez family sa launch ng Hall of Fame Authentic o HOFA.PH na sinasabing ‘your premiere online source for authenticated signed sports me­morabilia’ kung saan a collection of historical items was showcased, including a variety of top athletes in a multitude of sports.

Kasosyo kasi sa business na ito si Elvis Gutierrez, kaya dumating doon ang ate niyang si Ruffa Gutierrez pati mga kapatid na sina Richard at Raymond.

Of course, hindi puwedeng mawala si Annabelle Rama, huh! Dahil maraming sports memorabilia doon, kaya naman marami ring sports personalities na um-attend katulad ng volleyball player na si Majoy Baron pati ang basketball player na si LA Tenorio.

A big success daw ang nasabing launch at pinaka-happy sa lahat ang misis ni Elvis na si Alexa Uichico na very supportive sa business na ito ng mister at ng mga kaibigang sina Tep Songco at Ron Uy. (Jun Lalin)