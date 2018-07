Nathalie Hart 4-buwan buntis

“Yes, buntis ako! Meron nang laman!” ang walang patumpik-tumpik na announcement ng sexy star na si Nathalie Hart sa kundis­yon niya ngayon.

At hindi naman daw niya dapat itago, o ikahiya, dahil sa December nga ay pakakasal na siya sa kanyang boyfriend na isang Indian national.

“Yes, sa Australia ang kasal namin sa December. May hinahabol na kami. Four months na akong buntis. Pero maliit pa ang tiyan ko for four months, ‘di ba?

“The whole time na nagsho-shoot kami ng Abay Babes, buntis na ako noon. Naka-swimsuit kami, buntis na ako. Hindi lang ako nagsasalita.

“Hindi ko lang pinapaalam noon, kasi sabi ko, ipapaalam ko lang kapag 4 months na o buo na.

At happy naman ako sa life ko. Nagkakasabay-sabay lang ang mga nangyayari sa buhay ko. Overwhel­ming lang talaga na ang daming nangyayari, buntis ako, ikakasal, tapos ang dami kong pelikula, tapos may The Blood Sisters pa ako, then, may movie pa with Diether Ocampo, then showing nga ang movie na Kusina Kings, and then next month nga ipapalabas ang movie na Abay Babes.

“I cried nung una ko nalaman na buntis ako, kasi hindi ko akalain na mabubuntis ako. I mean, ang alam ko kasi may problema ako sa ganiyan. And then, nangyari nga ito. Sabi ng mama ko, bakit daw ang negative ko, eh, ikakasal naman daw ako.

“At saka, nakaplano na ang kasal, and then, nauna lang ang honeymoon, so nabuo nga.

“Again, wala akong planong ita­go ang pagbubuntis ko. Hindi ko lang in-announce noon, kasi wala rin namang nagtanong noon sa presscon ng Kusina Kings.

“So, ‘yung mga naka-line up pa na project sa akin, okey lang na gawin ko pa. Pero siyempre, pag malaki na ang tiyan ko, I have to stop working na lang. Siyempre, sino ba ang gusto na kunin ako kung malaki na ang tiyan ko.

“Well, papayagan naman akong mag-artista ng future husband ko, pero siyempre hindi na tulad noon sa Sin Island, na super sexy talaga.