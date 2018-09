Natauhan dahil kay Clarkson!

TINGNAN mo nga naman kung ano ang nagagawa ng isang Jordan Clarkson.

Lahat ng mga manlalaro ngayon sa PBA ay gustong maglaro para sa national team.

‘Yan ang dahilan kung bakit perfect attendance ang mga huling practice ng koponan na magdadala ng bandila para sa laban sa Iran sa FIBA qualifying para sa World Cup sa susunod na taon. Ang naturang laban ay nakatakdang gawin sa Iran sa Set­yembre 13. Tiyak na ganyan din ang magi­ging kalakaran pagda­ting ng laban sa Qatar sa Setyembre 17 sa Araneta Coliseum na mapapanood lang na­ting lahat sa telebisyon dahil closed-door ang naturang bakbakan.

Siya nga pala, makakalaro na bilang Pinoy at hindi naturalized player si Greg Slaughter. Mayroon na tayong pambangga sa higante ng Iran na si Haddadi. At siguradong habang sinusulat ito ay buo na ang koponan na hahawakan ni coach Yeng Guiao. Mabuhay ka, coach Yeng, at ang Team Pilipinas. Babay Gilas.

Inyong matatanong, ano’t sinasabing dahil kay Clarkson kaya pursigido ang mga manla­laro na mapabilang sa pambansang koponan?

Simple lang ho ‘yan, madlang bayan. Kung si Clarkson na isang NBA player, handang isakripisyo ang sarili para sa bayan, ano ang dapat gawin ng mga PBA player? Na-touch ang ego ng ating mga lokal na manlalaro. At napasabay ang PBA at mga koponan sa nationalism na ipinakita ni Clarkson.

Sayang nga lang at hindi pa puwede sa ngayon na maglaro si Clarkson sa FIBA qualifier. Kung nagkataon.

Napag-usapan nga pala sa isang tumbahan ng baso kamakailan kung bakit palaging huli ang FIBA sa pagsunod sa kalakaran ngayon sa isports kung saan walang restriction. Para sa mga hindi nakakaalam, mayroong rule ang FIBA na hindi puwedeng maglaro sa kanyang bayan ang isang Fil-foreign basketball player kung sa edad na 16 ay wala pa itong passport na bigay ng kanyang bansang gustong paglaruan.

Hindi ba’t matagal nang may globalization? Ang naturang rule ay counter-productive, sabi nga nila sa Ingles. At ‘yan ang dahilan kung bakit palaging Amerika ang paboritong manalo ng Olympic gold medal at World Cup.

Bakit hindi gawing level playing field ang basketball? Nandiyan ang football, o soccer, at nandiyan ang track and field, kung saan napakaraming mga tubong abroad ang nag­lalaro para sa bansang gusto nilang paglaruan.

Bakit palaging huli ang FIBA?

Malamang na nga­yon pa lang ay marami nang bansa ang umaa­ngal sa rule na ito ng FIBA at malamang na pinag-aaralan na rin ng FIBA kung papaano nila mapagbibigyan ang hiling ng mga bansang nahuhumaling sa basketball, katulad ng Pilipinas, na gawing level playing field ang basketball.

Samantala, bon vo­yage coach Yeng at Team Pilipinas!