‘Natatakot ako’: ‘Baby’ ni Ryza gustong patayin ng basher

Walang specific na detalye kung ano o saan ang pinanggagalingan ng basher/hater o mahigit pa yata rito ni Ryza Cenon.

Isa lang din ba ito sa mga naging hater niya dahil sa mga kontrabida roles na ginagampanan niya o may iba pa itong dahilan.

Ipinost ni Ryza ang screenshot ng comment sa kanya ng isang netizen. Nakalagay roon na “sana makunan ka panganganak mo at sana magka-COVID ang anak mo.”

Inulit pa nito at binigyang diin na sana raw ay magka-covid ang ipapanganak pa lang na baby ni Ryza sa November.

Grabe yung galit na pati yung baby na nasa sinapupunan pa lang ng actress ay pagbantaan na nitong masama.

Ramdam yung emosyon ni Ryza sa caption niya rito, bukod sa takot para sa baby niya. Aniya, “Di ko alam kung ano mararamdaman ko dito… wala pa man anak ko sa mundo may mga kagaya nya na gusto na nyang patayin. Bakit may masasamang taong gaya nya? Tina-try kong dedmahin ‘to at wag kong iyakan pero natatakot ako para sa anak ko kapag lumabas na baka kung anu ano sabihin sa kanya.”

Halos lahat naman ng nag-comment sa post na yun ni Ryza ay nagalit sa basher niya at pinayuhan ang actress na huwag pansinin o i-block na lang ito. May mga nagpayo rin na i-report at mati-trace na ito ngayon ng N.B.I. (Rose Garcia)