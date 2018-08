Natalo sa video game sa US, namaril; 2 tumba, suspek nagpakamatay

SINISIPAT ngayon ng awtoridad ang motibo ng pamamaril ng isang lalaki sa mga naglalaro sa vide­o game tournament sa Jacksonville, Florida nitong Linggo, kung saan dalawang katao ang napatay at 11 ang nasugatan ng suspek na nagpakamatay din.

Ito’y matapos malaman ng pulisya na ang suspek na si David Katz, ay isa sa participant ng tournament at naging kampeon ng Madden Bills Championship noong 2017.

Maaaring ikinasama ng loob ng 24-anyos na si Katz ang pagkatalo kaya’t walang habas na namaril ng partisipante sa tournament.

Ayon sa testigong sina Marquis Williams at Taylor Poindexter, akala nila ay nagpuputukan lang ang mga lobo pero dahil palakas nang palakas ang pu­tok, doon nila napagtanto na putok ito ng baril kaya’t nagtakbuhan sila patungo sa exit.

“We did see him with two hands on a gun, walkin­g back just popping rounds,” ayon sa 26-an­yos na si Poindexter.

Noong Pebrero lamang, nagkaroon din ng mass shooting sa Florida kung saan 17 mag-aaral at guro ng Marjory Stoneman Douglas high school sa Parkland, ang napatay ng isang dating estudyante ng eskuwelahan.