Natalie nagbaon ng SEA Games record

Hinihintay ng Philippine Athletics Track and Field Associattion (PATAFA) ang opisyal na sertipikasyon at technical report upang kilalanin ang naitala ng Fil-American na si Natalie Uy bilang bagong national record sa women’s pole vault.

Nabatid kamakalawa kay PATAFA president Philip Ella Juico, na hihingiin nila ang report sa event kung saan napantayan ni Uy ang personal best 4.30 metro sa Acadia Invitational sa Greenville, North Carolina

“We just have to get certification from the Tournament Director. If we get that, we can officially declare it as a new Philippine record. That is also a new Southeast Asian Games (SEA) record,” ani Juico. (Lito Oredo)