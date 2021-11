Natabunan ng lupa

Sana masagot din kung anong kahulugan ng panaginip ko. Nasa bahay daw ako nun sa may sala namin, tapos biglang may pumasok na lupa sa bahay namin, parang landslide dahil maputik. Noong una dahil madumi, kumuha land ako ng panlinis sa paligid at sa katawan ko pero unti-unti raw na tumaas ang lupa, para siyang baha pero lupa nga, hanggang sa natabunan na ng lupa ang buong bahay at ako rin.

– Jose



Ang panaginip tungkol sa lupa o dumi ay maaaring maging pangitain na may parating na mga kumprontasyon sa iyong buhay, o kaya naman ay sakit ng ulo o mahirap na sitwasyon na kailangan mong bigyan ng atensyon.

Tumutukoy rin ito sa bad habit mo na pag-asa sa advice ng iba na tipong mas nasusunod na ito kesa sa sinasabi ng iyong sarili. Wala namang masama na manghingi ng advice sa ibang tao, ‘yun nga lang, kailangan ay may sarili ka pa ring paninidigan at ito ang kulang sa iyo.

Kung nadumihan ka habang nangyayari ang landslide, ibig sabihin nito ay hindi ka pa komportable sa sarili mong mga katangian. Sinasabi rin nito na may negatibo kang koneksyon o interaksyon sa mga tao sa paligid mo.

Pwede rin itong maging sign na hindi lahat ng nakikita mo sa iba ay totooo, maaaring may mga hindi ka pa nakikita. Simbolo rin ang lupa sa panaginip mo ng pagkakaroon ng emotional instability, o nahihirapan kang gumawa ng direksyon para sa path na gusto mo.

Ang bundok-bundok naman na lupa na tumabon sa bahay mo ay nangangahulgan na may parating na mahirap na sitwasyon tulad ng mga intiriga at mga pagtatangka na sirain ka o kaya naman ito ay sign ng kahirapan.

Sinasabing ang mga ganitong panaginip ay lumalabas kung humaharap ang isang tao sa challenging situation na may kinalaman sa emosyon o kaya ay relasyon. Nangangahulugan din ito na ang panaginip mo ay nagbibigay ng lakas sa iyo para magkaroon ng emotional stability at siyempre ay malagpasan mo ang iyong takot para naman sa mga pagbabago.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com