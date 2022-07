Nasirang iskul sa Abra higit 9K na – DepEd

Umabot na sa 9,539 school sa loob ng 58 division ang naitalang naa­pektuhan habang mayroon pang 164 school sa 26 school division ang nakaranas naman ng infrastructure damages mula sa 35 school na nakita kamakalawa, matapos ang naganap na pagyanig ng magnitude 7.0 na lubos na sumentro sa Abra at ilang kalapit na rehiyon

Ayon sa Department of Education (DepEd), nasa 16 division na may hawak ng 3,536 school mula sa Region I (Ilocos Region) at Cordillera Administrative Region (CAR) ang nag-anunsiyo ng work suspensions noong Hulyo 27 pa at hintayin lamang ang tawag kung kailan ito bubuksan.

Base sa report ng Disaster Risk Reduction and Management Service (DRRMS), nasa 9,539 paaralan na mula sa unang naitalang 8,027 school ang napinsala habang ang ilang kalsada na daraanan ay hindi na makadaan dulot na pagyanig ng lindol.

Umaabot naman sa P228.5M ang estimated cost of repair and reconstruction ang una nang nai-report na kung saan ay lumobo ito ng P940-milyon para maayos ang repair and reconstruction ng mga totally and partially damaged classrooms. (Vick Aquino)