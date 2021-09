Nasipat sa CCTV! Bree, Julian nag-away bago natagpuang dedo

Naglabas na ng opisyal na pahayag ang legal team ng nasawing painter na si Breanna ‘Bree’ Jonson.

Ayon sa Sunga Salandanan and Ampuan Law Offices, napanood na nila kasama ng Philippine National Police (PNP) at ng National Bureau of Investigation (NBI) ang CCTV footage mula sa Flotsam & Jetsam hostel sa San Juan, La Union kung saan huling nakitang buhay si Jonson, kasama ang umano’y nobyo na si Julian Ongpin.

“Based on what we saw, Breanna and Julian had a heated altercation minutes before she was found unconscious in their hotel room.”

Noong Sabado, Setyembre 18, natagpuan ng awtoridad ang walang buhay na katawan ng 30-anyos na si Jonson.

“Contrary to prior statements circulating on social media, the initial medicolegal report of Ilocos Training and Regional Medical Center showed signs of struggle. There were bruises found in some other parts of Breanna’s body other than her neck,” ayon pa sa panig ng pamilya Jonson.

Nauna nang pinabulaanan ng pamilya Jonson na nag-suicide si Bree.

Sa ngayon, ayon sa legal team, hindi pa natatanggap ng pamilya ang final autopsy report sa labi ni Bree, maging ang medico-legal report para sa umano’y sugat ni Julian. (Riley Cea)