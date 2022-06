Nasipat 500 daily COVID! Balik-opisina inawat

Iminungkahi ng OCTA Research sa gobyerno na huwag munang ituloy ang flexi work arrangement ng mga manggagawa sa gobyerno para makontrol ang galaw ng mga tao sa harap na rin ng bahagyang pagtaas ng COVID-19 cases sa National Capital Region.

Sinabi ni OCTA Research fellow Dr. Guido David sa Laging Handa public briefing na baka puwedeng irekonsidera muna ang pagpapapasok sa mga manggagawa sa mga opisina simula sa Hunyo 15 para mabawasan ang maraming tao at maiwasan ang posibleng kontaminasyon ng COVID-19.

Dapat aniyang tingnan ang mga bagong subvariants ng Omicron na posibleng makapaminsala lalo na są mga lugar na maraming tao, hindi lamang sa business establishments at mga pampublikong sasakyan kundi pati narin sa on-site work.

“‘Yung sa flexi work schedule, siguro baka puwedeng I-hold-off muna. Nabalitaan ko kasi sa June 15 maraming work from home ay babalik na sa on-site work. Baka puwedeng i-reconsider ito ng ibang offices para at least mabawasan din ‘yung capacity sa offices,” ani David.

Mataas aniya ang transmission ng COVID-19 sa mga tanggapan batay na rin sa mga nakaraang data dahil bukod sa magkakasama ang mga kawani ay sabay-sabay na kumakain ang mga ito na karaniwang nangyayari sa indoor ventilated area na posibleng makapag-ambag sa pagsirit ng mga kaso.

Kaugnay nito ay iginiit ng OCTA na posibleng tumaas ng 400-500 kada araw ang kaso ng COVID-19 sa National Capital Region pagdating ng katapusan ng Hunyo.

“Sa NCR posibleng umabot ng 200-300 kada araw, in fact ang projection namin by the end of June, baka umabot na siya ng 400-500. Medyo bumibilis ‘yung pagtaas ng bilang ng mga kaso kasi dati nasa mga 65 cases lang tayo per day tapos baka umabot na siya ng 400-500 by the end of June,” ani David.

Hindi aniya dapat na maging kampante ang publiko dahil may mga indikasyon na ng pagtaas batay sa 7 day average, pati na ang reproduction number at positivity rate na lahat ng indikasyon ay tumataas. (Aileen Taliping)