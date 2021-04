Nasilip ng DOLE: Rose Bakeshop-Davao malupit sa mga staff

Sinita ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang sikat na Rose Bakeshop sa Davao dahil sa pagiging pasaway at pasimuno umano sa paglabag sa mga batas sa paggawa alinsunod sa kaligtasan at karapatan ng kanilang mga empleyado.

Sa isinagawang inspeksyon ng DOLE sa iba’t ibang sangay ng Rose Bakeshop sa Davao sa unang linggo ngayong Abril, natuklasan na lumalabag ito sa general labor standard bukod pa sa hindi rin ito sumusunod sa safety at health standard sa kanilang pabrika.

Kabilang umano sa mga paglabag ng Rose Bakeshop, na pag-aari ng pamilya Camedido, ang mababa at hindi tamang pagpapasuweldo sa mga empleyado, hindi pagbabayad ng overtime, holiday at night-shift differential pay.

Wala rin umano itong kopya ng payroll para sa mga empleyado, walang pay slip at record ng employment ng mga kawani, hindi nagbabayad ng premium pay, walang insentibo at leave benefit, walang remittance sa SSS, PhilHealth at Pag-IBIG para sa kanilang proteksyon, iligal na pagbabawas aa sweldo ng mga ito para sa company uniform at iligal na pagbabawas ng tig-P100 kada empleyado para umano sa mutual fund na hindi naman natatamasa ng mga manggagawa.

Natuklasan din umano ng mga DOLE inspector na hindi ligtas ang mga empleyado sakaling magkasakit o maaksdente ang mga ito sa kanilang trabaho.

Ayon sa mga inspector, walang nakatalagang machine guard sa mga rolling pin na ginagamit ng bakeshop para magbantay sa mga empleyado upang maiwasan ang anumang peligro, wala rin umanong nakaantabay na mga first-aider sakaling magkaroon ng emergency, walang gamot at first-aid kits, obligado pa ang mga kawani na bumili ng sarili nilang face mask at face shield at walang fire extinguisher na isa sa mga pangunahing requirement sa mga business establishment.

Kamakailan, pinababalik ng Associated Labor Unions (ALU) region 11 office ng DOLE sa pamunuan ng Rose Baksehop ang 43 kawani na ligal na sinibak nito dahil sa pagbuo ng labor union.

Sinabi ni ALU regional vice president Sofriano Mataro na dapat sumunod sa batas ang pamilya Camedido at igalang ang karapatan ng mga manggagawa kabilang dito ang pagbuo ng unyon. (Mia Billones)