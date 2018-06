Nash, Alexa may lamat ang relasyon, malabong magkabalikan

Aminado si Alexa Ilacad na may chance pa namang maibalik ang friendship nila ni Nash Aguas na nagkaroon ng lamat noon.

Ayon nga sa kanya,”We grew up together and we grew apart.”

Sila ang ginawa noon bilang bagong loveteam ng Kapamilya network pero hindi ito umariba nang husto dahil nagkaroon sila ng problema.

Inamin din ni Nash sa isang panayam na nagkaroon sila ng mutual understanding ni Alexa, pero mukhang di ito umusbong nang todo.

Hindi naman ipinagkaila ng Kapamilya young star na okey naman na sila ni Nash ngayon at civil naman sila sa isa’t isa pero ayaw na niyang upuan pa nila ni Nash ang nangyari sa kanila at pag-usapan kung bakit nagkaganun.

Tsika nga niya na si Nash pa rin ang nagho-hold ng best memories niya bilang babae at teen star.

May mga umaali-aligid din daw sa kanya, pero no chance muna ito sa kanya.

Hindi niya priority ang lovelife sa ngayon.

Kyline hangang-hanga kay Eugene Domingo

Masaya si Kyline Alcantara dahil binigyan siya ng pagkakataon ng GMA Records na pumili ng songs na kanyang ire-record sa kanyang album dito. Sa tsikahan namin, initially daw ay apat na original songs ang ipinarinig sa kanya at dalawa dito ay approve sa kanya kaya excited na siya sa pagsisimula ng kanyang recording.

Sa June 14 ay muli silang nagmi-meet na magsisilbing pre-prod na, kaya mas doble ang kanyang katuwaan dahil hilig niya talaga ang pagkanta kaya nga mahilig siyang mag-upload ng cover songs.

Katatapos din lang niyang mag-taping ng Dear Uge kung saan enjoy na enjoy dahil tagahanga pala siya ni Eugene Domingo.

Sa mga hindi nakakaalam, kikay na kikay din sa totoong-buhay si Kyline kaya isang big funtime sa kanya ang makasama ang kanyang idolo.