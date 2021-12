Nasayang na vaccine nadagdagan

Inihayag ng National Vaccination Operations Center (NVOC) na marami silang natanggap na report ng pagkaaksaya ng COVID-19 vaccine matapos ang pananalasa ng bagyong ‘Odette’.

Nitong linggo iniulat ng Department of Health na nasa 100 vials ng Pfizer COVID-19 ang nasayang matapos igupo ng bagyo ang mga linya ng kuryete sa Iloilo.

“We are recording more wastage. We had to discard several na hindi tayo sure kung safe pa ba ibigay or not,” lahad ni Dr. Kezia Lorraine Rosario.

Sa ngayon ay sinusuri raw ng kanilang team ang mga storage facility at inaasahang magre-report sa kanila ngayong Huwebes para sa mga nasa­yang na bakuna.

Masasabi aniyang nasayang ang bakuna kung nalubog ito sa baha, nawalan ng kuryente ang pinagtataguan nito ng mahigit apat na oras at kung nabalatan ang label nito. (Issa Santiago)