Nasagip na bihag, wanted sa Taiwan

Wanted sa kasong fraud at matagal ng pinaghahanap ng awtoridad sa Taiwan ang isa sa dalawang nasagip na kidnap victim ng Philippine National Police-Anti Kidnapping Group (PNP-AKG) sa Paranaque City.

Sa statement kahapon ni PNP-AKG chief Brig. General Rudolph Dimas, ang nasabing Taiwanese na si Li You Ci, may alien ID card number W200394288, ay naaresto nitong Martes sa bisa ng arrest warrant mula sa Taiwan Kinmen District Prosecutors Office, sa koordinasyon na rin sa Bureau of Immigration (BI).

“Documentation will be undertaken prior to her turnover to the BI for the deportation proceedings,” saad ni Dimas.

Matatandaang si Li at isa pang kidnap victim na Chinese na si Zhou Xiang Qin, ay nasagip nitong Pebrero 27 sa safehouse ng mga suspek sa BF Homes, Paranaque na ikinamatay din ng tatlong Chinese na mga suspek.

Sinampahan din ng kasong kidnapping for ransom ang Pinoy caretaker ng mga suspek na si Lorriel Lozano at kasabwat na si Eunice Zarate. (Edwin Balasa)