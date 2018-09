Nasaan ka nga ba mayor?

Maganda ang gagawin ng Department of Interior and Local Government na imbestigahan mga tsong ang mga alkalde na “missing in action” daw noong nanalasa ang ubod nang hangin na si “Ompong” na nagdulot ng mga landslide sa Benguet.

Kung tutuusin, dapat noon pa ginagawa ang paghabol sa pananagutan ng mga “MIA” na lokal na opis­yal na hindi mahagilap sa panahon ng pagtama at maging pagkatapos ng pagtama ng kalamidad, partikular ang bagyo.

Baka kung lindol pa iyan at nagkataong napaluwas si mayor sa Maynila o nasa official travel sa abroad, puwede pang makalusot dahil masasabing biglaan ang naturang kalamidad at hindi naman talaga malalaman kung kailan tatama. Pero kung bagyo na inaabot ng linggo ang pagbabantay kung tatama o magiging malakas, aba’y ibang usapan na iyan.

Mantakin niyo kung taga-probinsiya si mayor at alam niya na itong araw na ito ay tatama ang bagyo sa kaniyang lalawigan at sa mismong bayan niya; tapos isa o dalawang araw bago ang “landfall” eh lumuwas siya ng Maynila kasama ang pamilya, aba’y hindi ba parang iniwan niya ang kaniyang mga kababayan?

Batay sa mga lumabas na ulat, nasa 16 na alkalde na mula sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region ang pinagpapaliwanag ng DILG kung bakit sila “MIA” sa kanilang nasasakupan nang tumama sa kanilang lugar si “Ompong.” May ulat pa nga na ang ibang alkaldeng pinagpapaliwanag ay nagpunta pa sa Malacañang isang araw bago ang pagtama ng bagyo.

Pero in fairness sa Cagayan Valley ni Gov. Manny Mamba, parang wala yata tayong nabalitaang naging casualty sa lalawigan. Kumpara sa CAR na may mga namatay, lalo na sa Benguet kung saan naganap ang mga landslide at pinapangambahan na higit 60 katao ang nasawi.



Kung lalabas sa imbestigasyon na nagpabaya sa kaniyang trabaho si mayor, suspindihin o sibakin na agad. Huwag nang hintayin ang eleksyon o ipaubaya sa botohan ang pananatili nila sa puwesto. Kapag maraming perang pambili ng boto si mayor at may mga goons, tiyak na makakagawa pa rin ‘yan ng paraan para manalo kahit ayaw na sa kaniya ng mga tao. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”