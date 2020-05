Nasaan ka kaya kapag long weekend?

Ngayong bakasyon na ang klase, dalawang long weekend na ang nakaalpas na malamang kasama sa listahan nyo ng lakwatsa bago lumabas ang bad trip na made in China virus na COVID-19. Pero bago tayo makulong sa ating mga bahay dahil sa enhanced community quarantine, saan nyo nga ba binalak magpunta ngayong bakasyon?

Ang mga kurimaw nating nanaginip nang gising kahit mainit ang panahon, nasa plano raw na magtampisaw sa beach ng Boracay sa long weekend ng Labor Day (Mayo 1) na pumatak ng Biyernes. Hindi lang natin alam kung buhay na naman ang sikat na LaBoracay Feast ngayong taon kung nagkataong walang COVID-19.

Isa pang long weekend na nakaalpas sa mga mahilig na magbakasyon ay nitong nagdaang Holy Week na mula April 9 hanggang April 12. Sa apat na araw na ‘yan, aba’y baka nakapag-out of the country ka na tulad sa Japan, Korea, Vietnam o Thailand. Puwede rin naman tinuhog mo ang El Nido at Coron ng Palawan, o kaya ang Norte at Sur ng Ilocos. Kung naghahanap naman ng adventure at mahilig sa road trip, baka nag-Mountain Province ka, na may-side trip sa Baguio City.

Malamang marami sa mga tsokaran natin na bago mangyari ang COVID-19, iniisip at pinoproblema ang lugar na papasyalan ngayong bakasyon. Pero ngayon, malamang ang iniisip na nila eh kung kailan matatapos ang ECQ at kailan sila makalalabas ng bahay. Ang buhay nga naman ano…parang life.

Pero sa mga tsokaran nating nakaka-LL o luwag-luwag na hindi umasa sa relief goods at SAP, baka hindi pa rin maging lubos ang kalayaan niyo na makagala at makapamasyal ngayong bakasyon kahit maalis na ang ECQ sa kalagitnaan ng Mayo. Una, tiyak na limitado pa rin ang biyahe ng mga pampublikong transportasyon, maging ng mga eroplano lalo na papuntang ibang bansa.

At tiyak gaya ng ibang bansa na mag-iingat muna na tumanggap ng mga dayuhang turista, malamang dito rin sa atin sa Pilipinas eh magiging maingat din ang mga lokal na pamahalaan na tumanggap ng mga lokal na turista, lalo na sa mga lungsod na mataas ang kaso ng COVID-19 gaya sa Metro Manila.

Baka nga maging bahagi rin ng “new normal” ang pagkuha ng COVID-19 test bago tanggapin sa ibang lalawigan ang mga taong galing sa may mataas na kaso ng virus. May mga lalawigan kasi na magandang pasyalan na walang kaso ng COVID-19. Kabilang diyan ang Batanes, Basilan, Quirino, Guimaras, Siquijor, Camarines Norte, Sorsogon at nasa 10 iba pa. Aba’y baka naka-zero COVID case sila ngayon pero mapasukan naman sila ng virus kung dadagsa ang bakasyunista sa kanilang lugar.

Sa totoo lang, isa ‘yan sa mga magiging challenge sa ating gobyerno. Pero kailangan kasing buhayin natin ang turismo kahit magsimula lang sa mga lokal na turista. Ngunit kung papaano magagawang COVID-19 safe ang pamamasyal, ‘yan ang dapat pag-isipan.

At speaking of tourism mga tsong, bigyan-pugay natin ang pumanaw na dating kalihim ng Department of Tourism na si Mon Jimenez, na siyang nasa likod ng matagumpay na “It’s More Fun in the Philippines” campaign na inilunsad noong administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino III.

Sa sobrang tagumpay ng naturang kampanya na nagpataas sa bilang ng mga lokal at dayuhang turista, nagpasya ang kasalukuyang Tourism Secretary na Bernadette Romulo-Puyat, na ipagpatuloy ito. Kung tutuusin, partida pa ang datos ng pagtaas ng mga dayuhang turista noong panahon ni Mon Jimenez dahil allergic noon sa pamahalaang Aquino ang mga Chinese.

Nang unang madinig ang “It’s More Fun in the Philippines,” inakala nilang hindi ito papatok dahil tunog simple na kahit high school eh maiisip. Pero iyon ang naging teknik—simple, madaling maisip, at madaling tumatak sa isip.

Kaya sa isa sa pinakasimple pero masipag na miyembro ng Gabinete ng administrasyon Aquino, paalam po at salamat. Dahil sa inyo, maraming nakaalam na talagang “it’s more fun talaga in the Philippine” lalo na yata ang mga Chinese. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”