Nasa puso pa si ex, sa isip naman si boyfie

Dear Dra. ­Holmes:

(newly shortened October 14 letter)

In 2010 I sepa­rated because my husband cheated on me when I was working abroad. The hardest part was being dumped for the first time. I worked in ­Canada to let him know that I’m not worthless in Canada.

Now my ex hubby answered all question was answered. My feeling towards him was still the same but my mind say it should not be the same because of what happened to us and to be honest it’s really difficult to win back the trust.

In a long distance relationship now we’re just in a 3 months relationship he’s been very good and consistent. Now I just want to ask from you what can I do now about my ­husband. He wants me again and now my present ­boyfriend doesn’t deserve to treated like this; it’s unfair for him right?

Now my heart says my hubby but my mind say my present boyfriend. Can you give me some advice on how to make this?

Rebbeca

Dear Rebecca:

Maraming Salamat sa iyong sulat na nailathala natin noong nakaraang Lunes, ­Oktubre 14. Sa huling kolum ko noong ­Oktubre 16, sinabi ko na kahit sinong asawa na walang hiya ay kayang magmukhang mabait nang tatlo, anim na buwan o kahit isang taon pa. Kaya sana huwag kang makumbinsing bumalik sa kanya dahil lamang sa kanyang mga aksyon ngayon.

Ngayon, tintanong mo naman ang buhay mo sa boyfriend mo. Masaya ako para sa iyo Rebecca, na may boyfriend ka na. Sana ay mabait at inaalagaan ka niya sa paraang ­hindi ka ginawa ng iyong asawa.

Pero ngayon ay hindi panahon ­mamili sa boyfriend o asawa mo. Ngayon ay ­panahong asikasuhin mo ang buhay ninyo ng anak mo, para kung may lalaki man o wala sa ­buhay mo kaya mong tumindig sa iyong sarili at para sa anak mo. Hanggang sa kaya na rin ng iyong anak ang kanyang sarili kapag ­tumanda na siya.

Inaasahan ko na naatulong ako sa iyo ­dearest Rebecca. Ingat — MG Holmes

***

Si Dra. Holmes ay nagsusulat sa Abante tuwing Lunes, Miyerkoles at Biyernes at sa TONITE tuwing ­Sabado at Linggo. Sulatan siya sa ­Facebook: http://www.facebook.com/drmargieholmes.