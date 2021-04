NASA helicopter lumipad sa Mars

Nagsagawa ng unang helicopter flight ang National Aeronautics and Space Administration (NASA) sa planetang Mars.

Sa anunsyo ng NASA nitong Lunes, sinabi nitong naging patagumpay ang unang flight sa ibang planeta. Tweet nito, “Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!”

Nakakabit ang Ingenuity helicopter sa Perseverance rover na unang lumapag sa red planet noong Pebrero. Ayon pa sa NASA, hindi naging madali ang pagpapalipad nito sa Mars dahil sa kaibahan ng gravity at atmosphere doon kumpara sa Earth.