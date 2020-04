Nariyan ang Gobyerno para tumulong sa lahat ng Pilipino

Malinaw ang mensahe ng Pangulong Duterte: “Nandito ang gobyerno para sa inyo!”

Sa kanyang pinakahuling public address kaugnay ng ating laban kontra coronavirus disease o COVID19, siniguro ng Pangulo na may ayuda ang gobyerno sa ating mga kababayan na naapektuhan ng implementasyon ng ‘Enhanced Community Quarantine’ (ECQ), isa sa mga naging hakbang ng administrasyon para sugpuin ang pagkalat ng nakamamatay na sakit.

Dagdag pa ng Pangulo, ang alokasyon ng 200 bilyong piso na ayuda ay maituturing nang pinakamalaking tulong na ibibigay ng pamahalaan sa mamamayan sa buong kasaysayan. Ngayon lamang naman din kasi tayo naharap sa ganitong kalaki at katinding problema.

Ang tulong pinansyal na ito ay ipamamahagi sa ating mga kababayan alinsunod sa kapapasa lamang nating batas na Republic Act No. 11469 o mas kilala na “Bayanihan to Heal As One Act”. Ito ay naglalayong mapabilis ang pagpapaabot ng ayuda ng gobyerno sa ating mga kababayan.

Paano naman ang low-income households sa ating bansa? Ang mga pamilyang ito ang mas nakararanas ng mga malubhang epekto ng ECQ. Ngunit, wala silang dapat ikabahala, dahil sila rin mismo ang prayoridad ng batas. Ayon sa Section 4 ng RA 11469, ang 18 milyong pamilyang kabilang sa ‘low-income households’ ay makatatanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno sa loob ng dalawang buwan. Ang halaga ng ayuda ay nasa P5,000-P8,000 kada buwan. Ang computation ay ayon sa umiiral na regional minimum wage rates. Ang ayudang ito ay tinatawag na Social Amelioration Package, at ito ay magmumula sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Binigyang diin din ng Pangulo ang kanyang pagsisikap na agarang maipaabot ang tulong sa lahat ng apektado ng ECQ. Umapela na rin siya sa pribadong sector at sa mga nakaaangat sa buhay na makiisa sa pagpapaabot ng tulong lalo na sa mga mahihirap. May nakalaan ding assistance program para sa micro, small at medium-scale enterprises, kasama na ang mga magsasaka at mangingisda na lubos ding naapektuhan ng sakunang ito.

Sa ating mga kapwa lingkod bayan, nawa’y maging epektibo tayo sa ating mga tungkulin at responsibilidad sa ating kapwa. Huwag na nating isipin ang pansariling kapakanan, bagkus ay unahin natin ang mga mas nangangailangan. Suportahan natin ang administrasyong ito nang maibigay ang nararapat para sa bawat Pilipino.

****** ****** ****** ******

Nakalulungkot talagang isipin na sa kabila ng ating pagsisikap bilang isang bansa na mapigilan ang pagkalat ng COVID19 at ang mga epekto nito, may ibang grupo ang patuloy sa paghahasik ng karahasan at ang isinusulong ay ang kanilang pansariling kapakanan lamang.

Nitong nakalipas na Sabado nang hapon, may mga buhay muli ang nasayang bunsod ng mapangahas na hakbangin ng rebeldeng grupong New Peoples Army (NPA) sa lalawigan ng Rizal. Ito ay sa kabila ng deklarasyon ng tigil putukan o ‘ceasefire’ mula sa ating pamahalaan kaugnay ng ating malaking problemang pangkalusugan dulot ng COVID19. Lahat ng tao sa mundo, may kaya man o salat sa buhay, ay apektado sa pandemic na ito. Hindi ko lamang maunawaan kung paano at saan humuhugot ng katwiran ang mga rebeldeng grupo na ito at nakuha pang makipagbakbakan sa ating mga sundalo na kabilang sa ‘frontliners’ o mga tao na inaasahan nating mga Pilipino upang talunin ang COVID19.

Ito ay malinaw na pagpapahayag ng pagtalikod ng NPA sa tinatawag nilang “humanitarian principles” gayun din ng hindi nila paggalang sa nauna nang ceasefire declaration mula sa gobyerno.

Ito ay panahon upang tayong lahat ay magkaisa, para sa bayan at sa ating kapwa. Sana lang ay maliwanagan ang mga kapwa natin na irespeto ang halaga ng buhay ng tao. Kahit ano pa ang kulay at prinsipyo na isinusulong mo, katulad ko, ikaw rin ay Pilipino. (END)