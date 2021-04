Narito na ang bakuna

Naglilitawan ngayon sa social media ang litrato ng mga netizen na nabakunahan na.

Huwag na natin isipin na nang-iinggit o nagyayabang sila; hindi lang mapigilan ang tuwa na sa wakas ay naturukan na sila ng bakuna matapos ang mahabang paghihintay.

Para maayos ang pagbibigay ng bakuna, naglabas ng listahan ng priority ang Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF) base sa rekomendasyon ng National Immunization Technical Advisory Group (NITAG). Mahigpit kasi ang bilin ng World Health Organization na unahin ang mga medical frontliners at mga high-risk tulad ng senior citizens, may sakit sa puso at baga, may diabetes o problema sa immune system.

• A1: Frontline workers sa health facilities kasama ang estudyante, nurses, janitors, barangay health workers, etc.

• A2: Senior citizens, 60 taon gulang pataas

• A3: May co-morbidities na di kasama sa A1 & A2

• A4: Mga essential frontline personnel, kasama ang mga sundalo, pulis at iba pang inilista ng IATF

• A5: Mga hikahos na di kasama sa mga naunang listahan

• B1: Teachers, social workers

• B2: Other government workers

• B3: Other essential workers

• B4: Other high risk groups na di kasama sa senior citizens at mga hikahos

• B5: Overseas Filipino Workers

• B6: Other remaining workforce

• C: Mga natitira na di kasama sa mga naunang listahan

Sa ngayon ay inuuna muna ang A1, A2 at A3 dahil sa kaunti pa ang bakuna. Pero sa paliwanag ni DFA UsecBrigido Dulay sa radyo noong Sabado, pirmado na ang lahat ng kontrata sa bakuna; supply na lang ang hinihintay. May inaasahan malaking delivery sa Mayo-Hunyo, pero ang bulto ng order ay darating sa Setyembre-Oktubre.

Noong Biyernes ng gabi, may dumating na text na nagsasabing may bakuna na. Kailangan pumunta kinabukasan sa isang elementary school sa pagitan ng alas-8 hanggang alas-10 ng umaga. Maraming bilin sa text, tulad ng pagsusuot ng mask at shield at pagdadala ng sariling alcohol at ballpen.

Dumating kami bandang alas-9 sa lugar. Problema kapag may dalang sasakyan dahil walang parking. Napilitan tuloy tayong pumarada sa tapat mismo ng “No Parking” sign. Napuno ng nakaparadang sasakyan ang kalahating kilometro na kalsada.

Sa loob ng eskuwelahan, mahaba ang pila para sa verification. Pagkatapos ay registration, bago tutuloy sa paglilinaw ng mga patakaran at pagbigay ng consent. At saka ibibigay ang bakuna. May kalahating oras ng obserbasyon kung may hindi magandang epekto ang bakuna bago pauuwiin.

Natapos ang buong proseso lagpas na ng alas-12 ng tanghali. May mga kilala tayo na nagsabi sa FB na inabot sila ng higit sampung oras para maturukan. Nayamot ang ilan dahil sa paghihintay sa ilalim ng araw, imbes na matuwa sa kapalaran. May ilang nagtangka pa na sumingit sa bakuna kahit hindi kasama sa listahan; ang Pinoy talaga.

Masuwerte sila dahil naturukan na. Ang pinsan kong si Marcelo Bernardo, pumanaw nang hindi man lang nakatanggap ng text. Ilang kasamahan sa trabaho, tulad ni Julio Protacio ng Honda Safety Driving Centerat Earl Manalansan ng Autocar magazine; sumuko sa coronavirus bago abutin ng bakuna.

Hindi pala ako yung nagpabakuna, kundi isa sa kasambahay natin. Hangga ngayon, naghihintay pa tayo ng text mula sa aming vaccination team.