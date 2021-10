Napunta sa kamay mo iyan! COA pigain si Dick sa P86M-Digong

Ipinasasauli ni Pangulong Rodrigo Duterte sa gobyerno ang P86 million na kinuha umano ni Senador Dick Gordon mula sa pondo ng Subic Bay Metropolitan Authority (SBMA).

Sa kanyang ‘Talk to the People’, sinabi ng pangulo na final and exe­cutory na ang desisyon ng Korte Suprema sa P146 million notice of disallowance ng Commission on Audit (COA) kay Gordon kaya dapat na kumilos ang komisyon para maibalik ang pondo sa gobyerno.

Ang P86 million ay bahagi ng P146 million na dinis-allow ng COA sa kanilang audit report sa SBMA kung saan si Senador Gordon ang chairman noon ng ahensiya.

“Bayaran mo, marami ka namang pera diyan. Personal mo ‘yan eh, disallowance. Ibig sabihin ‘yong P86 million napunta sa kamay mo, hindi mo ‘yan ginastos nang husto sa gobyerno. Ginamit mo ang pera o ninakaw mo, isauli mo ‘yan, personal, hindi ‘yong property ng SBMA,” anang pangulo.

Kapag aniya isinauli ni Gordon ang P86 million ay ibibigay ito kay vaccine czar Secretary Carlito Galvez para ibili ng mga bakuna laban sa COVID-19.

Makakadagdag aniya ang P86 million na nasa senador pati ang P146 million para maibili ng bakuna lalo na at hindi sapat ang pondo ng gobyerno.

“Remember that iyang P86 million, nasa kamay ni Gordon. Saan niya inilagay? Sa aparador ba o sa bulsa niya o sa bangko? Ah, ‘yan ang hindi natin alam,” dagdag ng pangulo.

Sinabi ng presidente na nagmamalinis si Gordon at gustong palitawin na kurakot ang ibang opisyal batay sa ginagawa nitong imbestigasyon sa kanyang Senate blue ribbon committee.

“Nagmamalinis na. That’s what I’m saying, you have practically painted everybody black because you want yourself to appear white. That is the problem, Gordon,” wika ng pangulo. (Aileen Taliping)