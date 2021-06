Napulot na P185K, cellphone sinoli sa OFW

Pinarangalan ang isang tauhan ng Philippine Coast Guard (PCG) matapos isauli ang malaking halaga ng pera at cellphone na nakita niya habang naka-duty sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) kahapon, June 2.

Ibinalik ni PCG Seaman Second Class Ramir Greg Locsin ang natagpuang wallet na naglalaman ng P185,000 at cellphone ng OFW na si Joliza Wanason, na mula sa Saudi Arabia.

“Locsin’s dedication to his tasks, professionalism, devotion, and integrity to public service significantly contributed to the pride of this unit and the whole Philippine Coast Guard organization,” lahad ni Commander Jimmy Oliver Vingno, PCG Task Force Unit Airport One-Stop Shop commander sa NAIA Terminal 1.

Samantala, ipinahayag ni Wanason ang kanyang pasasalamat sa tauhan ng PCG sa pagpapakita ng kahanga-hangang propesyonalismo, lalo na sa panahong ito ng pandemya. (IS)