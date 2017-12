Napoles sinopla sa plunder

Tinabla ng state prosecutors ang hirit ng tinaguriang mastermind ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles na payagan siyang kuwestiyonin ang mga ebidensiyang iniharap laban sa kanya bilang kapwa akusado sa plunder case ng nakakulong na si dating Senador Ramon ‘Bong’ Revilla Jr.

Sa 14-pahinang komento ng prosekusyon, iginiit ng mga ito sa First Division ng Sandiganba­yan na ibasura ang motion for leave to file demurrer to evidence ni Napoles sa paniniwalang ito’y premature para sa korte na pagbigyan gayong may sapat namang katibayan laban sa akusado.

“Given the sufficiency of the testimonial and documentary evidence against all the accused, it would, therefore, be premature at this stage of the proceedings to conclude that the prosecution’s evidence failed to esta­blish their participation in the alleged conspiracy to commit the crime,” ayon sa prosekusyon.

Sa mosyon ni Napoles ay hiniling nito sa Sandiganbayan na payagan siyang kuwestiyonin ang mga ebidensiyang iniharap laban sa kanya ng prosekusyon dahil sa paniniwalang mahina ang mga ito.

Giit pa ni Napoles na ang plunder law ay naglilitis lamang sa nasasangkot na public officer at hindi sa pribadong indibidwal tulad niya na inakusahan na nagkamkam ng milyong salapi.

Paglilinaw naman ng prosekusyon, kinasuhan si Napoles ng plunder dahil sa pakikipagsabwatan kay Revilla para sa kickback matapos idaan ang alokasyon ng Priority Development Assistance Fund (PDAF) ng dating senador sa pekeng non-government organizations ni Napoles.