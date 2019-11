Napoles Pork Scam Pinagtanggol Ni Alan

INALMAHAN ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang ginawang pagkumpara ni Senador Panfilo Lacson sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee (Phisgoc) Foundation sa mga ginamit na foundation ng negosyanteng si Janet Lim Napoles upang pagkakitaan ang Priority Development Assistance Fund (PDAF) ng mga mambabatas.

Ayon kay Cayetano, hindi porke’t dumadaloy sa Phisgoc ang pondo ng gobyerno ay nangangahulugan na may corruption na ring nangyayari dito.

“Tanong mo nga kay Senator Lacson ‘yung account n’ya? Hindi ba sa account n’ya galing din sa gobyerno para sa opisina n’ya? So pareho ba ng Napoles ‘yun?” depensa ni Cayetano patungkol sa puwesto ni Lacson bilang chairman ng Senate committee on accounts.

“Eh private ‘yung account n’ya ‘di ba? Pero dahil senador s’ya, may fund siya na nili-li­quidate with the signature. So is that also Napoles? So ang layo eh ‘di ba?” himutok pa ng Phisgoc chairman.

Pinaliwanag din ni Caye­tano na hindi naman lahat ng ginawa ni Napoles ay labag sa batas.

“Ang nangyari kay Napoles, peke ‘yung mga delivery, ninakaw ang pera. Hindi naman crime ‘yung sa Napoles na may foundation eh, hindi naman crime sa Napoles na meron kang hawak na government funds,” paliwanag pa ng lider ng Kamara.

Si Napoles ang itinuturong utak ng P10 billion pork barrel fund na kinasangkutan ng mga dati at kasalukuyang miyembro ng Senado, Kamara at mga local government official. Nanindigan na si Napoles sa kanyang plunder at graft case sa Sandiganbayan na ang main plunderer ay isang government official dapat at hindi pribadong indibiduwal na tulad niya.

Kasabay nito, hinamon din ni Cayetano sina Lacson at Se­nate Minority Leader Franklin Drilon na sumalang sila sa lie detector test upang malaman kung sino ang kumita sa kanila sa mga proyekto ng gobyerno.

“‘Di ba narinig naman ninyo ‘yung speech ko eh, kaming tatlo si Senator Lacson at Senator Drilon, December 12 date tayo, lie detector test kung kumita ako ng singko sa projects na hinawakan ko ‘di ba dito sa SEA Games. Tanungin ko rin kayo, kung kumita kayo,” diin ni Ca­yetano.

Tiniyak din ni Cayetano na handa siyang sumalang sa anumang imbestigasyon sa umano’y corruption at mga kapalpakan umano sa Southeast Asian Games

“Hindi na kailangan manawagan ng kahit sino ng imbestigasyon kasi sinabi ko na sa Senate, December 12 ready na ko ako mismo ang haharap sa investigation,” diin ni Ca­yetano.

“Let’s focus on the Games. Afterwards, kung mayroong sirang kubeta, ‘di pare-pareho nating puntahan, ayusin ko ‘di ba? Kung mayroong kaila­ngang managot, managot, kung kailangan,” dagdag pa niya.

Nagbiro pa si Cayetano na handa siyang regaluhan ng chicken sausage ang dalawang senador matapos maging viral sa social media na pinakain umano sa women’s football team ang kikiam pero kalaunan ay itinanggi ng establisiyimentong nagpakain sa mga atleta.

Matatandaan na si Drilon ang pumuna sa P55 milyong stadium cauldron na binansagan nitong ‘kaldero’ sa New Clark City at ang inutang na P11 bilyon sa pagpapatayo nito.

Itinanggi na ng Bases Conversion Development Autho­rity (BCDA) na inutang nila ang pagpapatayo ng New Clark City. Ang BCDA ay pinamumunuan ni Vince Dizon na dating consultant ni Cayetano noong senador pa ito. (JC Cahinhinan/Lorraine Gamo)