NAPOCOR yari sa pag-apaw ng Angat Dam

SINISI ni Marikina Mayor Marcy Teodoro ang mga nangangasiwa sa Angat Dam dahil hindi umano sila nasabihan na magpapakawala ito ng tubig habang nananalasa ang bagyong Ulysses.

Ayon kay Teodoro, nasa 18 metro lang ang pinaghandaan nilang lebel ng Marikina River base sa forecast ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration (Pagasa), ngunit dahil umano sa pinakawalang tubig ng Angat Dam ay umabot ang tubig sa ilog sa 22 metro, mas mataas pa sa nangyari noong bagyong Ondoy.

“We have declared the whole city under state of calamity dahil lang sa kapabayaan na ‘yan,” pahayag ni Teodoro sa panayam sa ’24 Oras’.

Bunsod nito pinag-iisipan ni Teodoro na kasuhan ng negligence ang pamunuan ng Angat Dam na National Power Corporation (NAPOCOR).

Depensa naman ng NAPOCOR, hindi kasama ang Marikina sa mga naaapektuhan ng pagpakawala nila ng tubig kaya hindi sila inaaabisuhan.

Ngunit paliwanag ni Teodoro, sa Marikina River pa rin nakakonekta ang mga napagdadaluyan ng tubig mula sa Angat Dam.

Dahil sa pagbaha sa Marikina ay naitala sa P30 bilyon ang danyos sa mga at imprastraktura at negosyo sa lungsod.

Kaugnay nito ay hahabulin din ni Cagayan Governor Manuel Mamba ang pamunuan ng Magat dam dahil sa pinsalang inabot ng kanilang lalawigan.

Ayon sa gobernador sa mga nakalipas na taon ay hinihimok siya ng kanyang mga kababayan na dalhin na sa korte ang isyu sa Magat dam sa pamamagitan ng class suit dahil sa taun-taong pagbahang dinaranas sa northern Luzon.

“Ang Magat Dam kahit isang ektarya, walang nai-irrigate sa Cagayan. Iyong 80,000 hectares is all part of Isabela [pero] ang nagsu-suffer po ay Cagayan,” dagdag nito.

“May kaunting pagkukulang rin po naman siguro sila kasi sa tingin ko hindi dapat biglaan naman [ang pagtaas ng tubig]. Dahil kung maganda po ang watershed nila, I don’t think kahit maraming ulan, hindi po biglaan din ang dating ng tubig sa dam, if you have a good watershed and maho-hold naman niya ang tubig,” giit pa nito.(RP)